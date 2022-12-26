Hayranının tacizine uğrayan şarkıcı Sefo isyan etti

Ünlü rap şarkıcı Sefo, Almanya'nın Nürnberg kentinde konser sonrası sahneden indiği sırada tacize uğradığını belirtti.
Rap şarkıcısı sosyal medya paylaşımında "Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, avuçlamak suretiyle beni elledi" dedi.
Sefo, sözlerine "Hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum" diyerek devam etti.
Öte yandan şarkıcı, Bursa’da özel bir okulda 'ilkokul temsilcisi' seçilen Tuana Ulusoy'un (9), seçim vaadi gereğince okulu ziyaret etmişti.
Sosyal medya hesabından ziyaretinin tüm anlarını paylaşan şarkıcı, Tuana ile birlikte okul bahçesinde konuşma yaptı. Rapçi ardından öğrencilerle fotoğraf çektirip şarkı söyledi.
Sefo "Başkan yalancı çıkmasın diye bu okula gideceğim. Ama waffle işini çözmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.