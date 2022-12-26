Hayranının tacizine uğrayan şarkıcı Sefo isyan etti

“Tutsak” ve“Isabelle” gibi hit şarkılarla bilinen ünlü şarkıcı Sefo, Almanya'da konser verdikten sonra bir hayranı tarafından tacize uğradığını söyledi.

Hayranının tacizine uğrayan şarkıcı Sefo isyan etti - 1

Ünlü rap şarkıcı Sefo, Almanya'nın Nürnberg kentinde konser sonrası sahneden indiği sırada tacize uğradığını belirtti. 

Hayranının tacizine uğrayan şarkıcı Sefo isyan etti - 2

Rap şarkıcısı sosyal medya paylaşımında "Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum ve bir kadın, avuçlamak suretiyle beni elledi" dedi.

Hayranının tacizine uğrayan şarkıcı Sefo isyan etti - 3

"KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Sefo, sözlerine "Hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum" diyerek devam etti.

Hayranının tacizine uğrayan şarkıcı Sefo isyan etti - 4

Öte yandan şarkıcı, Bursa’da özel bir okulda 'ilkokul temsilcisi' seçilen Tuana Ulusoy'un (9), seçim vaadi gereğince okulu ziyaret etmişti.

Sosyal medya hesabından ziyaretinin tüm anlarını paylaşan şarkıcı, Tuana ile birlikte okul bahçesinde konuşma yaptı. Rapçi ardından öğrencilerle fotoğraf çektirip şarkı söyledi.

Hayranının tacizine uğrayan şarkıcı Sefo isyan etti - 5

 Sefo "Başkan yalancı çıkmasın diye bu okula gideceğim. Ama waffle işini çözmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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