Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman: Beni eleştirecek konumda bile değilsiniz
İtalya'da bir kişinin telefonunu fırtlatmasıyla gündeme gelen Can Yaman sessizliğini bozdu. Oyuncu "Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya, işime bakıyorum zaten. Arada bir de olsa alkışlamanızı ummayı çoktan bıraktım da rahat bırakırsanız daha da iyi işime bakacağım" ifadelerini kullandı.
Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman, İtalya'dayken kendisini çekmeye çalışan bir kişinin telefonunu alıp fırlatmıştı.