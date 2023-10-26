Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman: Beni eleştirecek konumda bile değilsiniz

"SÜREKLİ BASKI ALTINDAYIM"

Yaman sözlerine şöyle devam etti:



"Ben işinize bakın dediğim için bir önceki paylaşımımda, sen de işine oyunculuğuna bak diyen tipler olmuş. Ben zaten işimde gücümdeyim, başka bir ülkede başrollerde yer alıyorum, yabancı bir dilde iş çekiyorum. Riskler alıyorum. Zorluğunu tarif edemem. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum, sürekli baskı altındayım ama altından kalkıyorum. Böyle bir başarı magazinden ziyade ana haberlerin konusudur. ‘Viola Come il Mare’ az bölüm sayısına rağmen şimdiden neredeyse 30 ülkeye satıldı, ikinci sezonla birlikte uluslararası eksende daha da başarılarının artması bekleniyor. Bu sadece yaptığım ve yapacağım işlerden bir tanesi, diğerlerini yeri geldiği zaman anlatırım…"