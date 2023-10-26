Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman: Beni eleştirecek konumda bile değilsiniz

İtalya'da bir kişinin telefonunu fırtlatmasıyla gündeme gelen Can Yaman sessizliğini bozdu. Oyuncu "Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya, işime bakıyorum zaten. Arada bir de olsa alkışlamanızı ummayı çoktan bıraktım da rahat bırakırsanız daha da iyi işime bakacağım" ifadelerini kullandı.

Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman: Beni eleştirecek konumda bile değilsiniz - 1

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman, İtalya'dayken kendisini çekmeye çalışan bir kişinin telefonunu alıp fırlatmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman: Beni eleştirecek konumda bile değilsiniz - 2

"TACİZCİ SARKINTILAR BAŞKA, GERÇEK HAYRANLARIM BAŞKA"

Görüntüleri çok konuşulan Can Yaman’dan açıklama geldi.

Yaman hayranlarıyla olduğu bir videoyu paylaştı ve "Başrolünde yer aldığım ‘Viola Come il Mare’ dizisinin 2. sezonunu çekmek için bulunduğum Sicilya’nın Palermo şehrinde hayranlarımla olan gerçek ilişkim... Gün bitiminde çekimlerin sona ermesinin ardındaki sevgi seli ve yorgunluğa rağmen kucaklaşmamız… Yıllardır olduğu gibi durum böyle, bu gerçek bir gün bile değişmedi… Tacizci sarkıntılar başka, gerçek hayranlarım başka… Bu ayrımı fark etmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman: Beni eleştirecek konumda bile değilsiniz - 3

Oyuncu "Tekrar ediyorum gazetelerin her elinde telefon olanı otomatik olarak 'hayran' olarak kabul etmesinden rahatsızım. Böyle bir sevginin ve ilginin olduğu yerde stalkerların, tacizcilerin, fırsatçıların da olması kaçınılmaz. Bunu göremeyecek, bilemeyecek, anlayamayacak kadar naif olamazsınız; aksi takdirde art niyetlisiniz demektir" dedi.

Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman: Beni eleştirecek konumda bile değilsiniz - 4

"SÜREKLİ BASKI ALTINDAYIM"

Yaman sözlerine şöyle devam etti:

"Ben işinize bakın dediğim için bir önceki paylaşımımda, sen de işine oyunculuğuna bak diyen tipler olmuş. Ben zaten işimde gücümdeyim, başka bir ülkede başrollerde yer alıyorum, yabancı bir dilde iş çekiyorum. Riskler alıyorum. Zorluğunu tarif edemem. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum, sürekli baskı altındayım ama altından kalkıyorum. Böyle bir başarı magazinden ziyade ana haberlerin konusudur. ‘Viola Come il Mare’ az bölüm sayısına rağmen şimdiden neredeyse 30 ülkeye satıldı, ikinci sezonla birlikte uluslararası eksende daha da başarılarının artması bekleniyor. Bu sadece yaptığım ve yapacağım işlerden bir tanesi, diğerlerini yeri geldiği zaman anlatırım…"

Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman: Beni eleştirecek konumda bile değilsiniz - 5

"ALKIŞLAMANIZI UMMAYI ÇOKTAN BIRAKTIM"

Oyuncu sözlerini "Bana akıl fikir verecek, beni eleştirecek konumda bile değilsiniz çünkü daha önce denenmemiş, denenmeye cesaret edilememiş şeyleri deniyorum. Pizza yiyip turist gibi takılmaya gelmedim buraya, işime bakıyorum zaten. Arada bir de olsa alkışlamanızı ummayı çoktan bıraktım da rahat bırakırsanız daha da iyi işime bakacağım. Hadi size bir Türkçe paylaşım daha, bugün iyi günümdeyim…" diyerek tamamladı.

Hayranının telefonunu fırlatan Can Yaman: Beni eleştirecek konumda bile değilsiniz - 6
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