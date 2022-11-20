Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali 3 yaşında

Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı adı dizide başrol oynayan Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile beş yıllık aşkını 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırmıştı.
Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin oğlu Fikret Ali 3 yaşına bastı. Hazal Kaya ile Ali Atay (46), oğullarının doğum gününü Cadılar Bayramı konseptli parti ile kutladı.
Atay ailesi, üzerinde 'Fiko' yazan hayvan figürlü üç katlı pastayı birlikte üfledi. Şimdilerde hamile olan ve kızına Leyla Süreyya adını vereceğini açıklayan Kaya'nın (32) karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.
Partiden kareleri takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun kalbim" notunu düştü. Çiftin mutlu anlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Aylar önce Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Hazal Kaya, uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti.
Kaya, "Ben feci kocam köylüyümdür. Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" demişti.