Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali 3 yaşında

Kaya, "Ben feci kocam köylüyümdür. Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" demişti.