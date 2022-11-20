 Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali 3 yaşında - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali 3 yaşında

Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başlayan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali 3'üncü yaşına girdi. Oğlunun doğum gününü bir parti ile kutlayan Kaya, organizasyondan kareleri takipçileriyle paylaştı.

Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali 3 yaşında - 1

Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı adı dizide başrol oynayan Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile beş yıllık aşkını 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırmıştı.

Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali 3 yaşında - 2

CADILAR BAYRAMI KONSEPTLİ PARTİ

Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin oğlu Fikret Ali 3 yaşına bastı. Hazal Kaya ile Ali Atay (46), oğullarının doğum gününü Cadılar Bayramı konseptli parti ile kutladı.

Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali 3 yaşında - 3

Atay ailesi, üzerinde 'Fiko' yazan hayvan figürlü üç katlı pastayı birlikte üfledi. Şimdilerde hamile olan ve kızına Leyla Süreyya adını vereceğini açıklayan Kaya'nın (32) karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali 3 yaşında - 4

"İYİ Kİ DOĞDUN KALBİM"

Partiden kareleri takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun kalbim" notunu düştü. Çiftin mutlu anlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali 3 yaşında - 5

"FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR"

Aylar önce Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Hazal Kaya, uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti.

Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali 3 yaşında - 6

Kaya, "Ben feci kocam köylüyümdür. Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" demişti.

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