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Hazal Kaya: Fiziksel olarak çok zorlandığım bir dönemdeyim

Haberler - ntv.com.tr | 02.09.2022 - 10:00

Ünlü oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Hazal Kaya: Fiziksel olarak çok zorlandığım bir dönemdeyim - 1

Son dönemde Pera Palas’ta Gece Yarısı ile gündeme gelen ünlü oyuncu , uzun süren sosyal medya sessizliğine son verdi.

Hazal Kaya: Fiziksel olarak çok zorlandığım bir dönemdeyim - 2

Oyuncu, “Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı" diyerek bu sessizliğin sebebini açıkladı.

Hazal Kaya: Fiziksel olarak çok zorlandığım bir dönemdeyim - 3

"FİZİKSEL OLARAK ZORLANDIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

Sağlık problemleri yaşadığını paylaşan oyuncu "Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım” ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya: Fiziksel olarak çok zorlandığım bir dönemdeyim - 4

Kaya yaptığı paylaşımda “Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum" dedi.

Hazal Kaya: Fiziksel olarak çok zorlandığım bir dönemdeyim - 5

Sosyal medyada 7 milyondan fazla takipçisi bulunan oyuncu, hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu.

Hazal Kaya: Fiziksel olarak çok zorlandığım bir dönemdeyim - 6

2019'da nikah masasına oturan Kaya ve Ali Atay, Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı.

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