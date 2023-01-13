Hazal Kaya Musa Orhan'a hakaretten ifade verdi

"BÖYLE BİR GELİR MODELİ OLUŞMUŞ SANIRIM"

Avukatlarıyla ifade vermeye giden Kaya, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Musa Orhan bana da hakaret davası açmış da olay o. Böyle bir gelir modeli oluşmuş sanırım” dedi.