Hazal Kaya Musa Orhan'a hakaretten ifade verdi

Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı adı dizide başrol oynayan ve oyuncu Ali Atay ile ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Hazal Kaya hakkında Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.
Avukatlarıyla ifade vermeye giden Kaya, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Musa Orhan bana da hakaret davası açmış da olay o. Böyle bir gelir modeli oluşmuş sanırım” dedi.
Oyuncu, "Avukatlarımla ifade keyfi" diyerek paylaşım yaptı.
Batman'da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararı sonrası Ezgi Mola da, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabında “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.