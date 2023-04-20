Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki doğdun sevgilim

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Hazal Kaya, bugün 47 yaşına basan eşi Ali Atay'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki doğdun sevgilim - 1

Şimdilerde "Leyla ile Mecnun" dizisinin yeni sezonunda boy gösteren Ali Atay, 47 yaşına bastı.

N-LIFE HABERLERİ

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki doğdun sevgilim - 2

Her fırsatta eşine olan aşkından bahseden Hazal Kaya da Atay'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki doğdun sevgilim - 3

ROMANTİK KUTLAMA

Eşiyle romantik bir pozunu paylaşan Kaya, "İyi ki doğdun sevgilim" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki doğdun sevgilim - 4

İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK

Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftin Fikret Ali ve Süreyya Leyla adından iki çocuğu var.

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki doğdun sevgilim - 5

"EŞİMLE GECEYLE GÜNDÜZ KADAR FARKLIYIZ"

Öte yandan Hazal Kaya, daha önce verdiği bir röportajda "Eşimle geceyle gündüz kadar farklıyız. Sevdiğimiz müzikler ve filmler bile farklı ve böylesi daha eğlenceli geliyor" dedi.

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