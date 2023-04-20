Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki doğdun sevgilim

"EŞİMLE GECEYLE GÜNDÜZ KADAR FARKLIYIZ"

Öte yandan Hazal Kaya, daha önce verdiği bir röportajda "Eşimle geceyle gündüz kadar farklıyız. Sevdiğimiz müzikler ve filmler bile farklı ve böylesi daha eğlenceli geliyor" dedi.