Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki doğdun sevgilim

Şimdilerde "Leyla ile Mecnun" dizisinin yeni sezonunda boy gösteren Ali Atay, 47 yaşına bastı.
Her fırsatta eşine olan aşkından bahseden Hazal Kaya da Atay'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Eşiyle romantik bir pozunu paylaşan Kaya, "İyi ki doğdun sevgilim" ifadelerini kullandı.
Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftin Fikret Ali ve Süreyya Leyla adından iki çocuğu var.
Öte yandan Hazal Kaya, daha önce verdiği bir röportajda "Eşimle geceyle gündüz kadar farklıyız. Sevdiğimiz müzikler ve filmler bile farklı ve böylesi daha eğlenceli geliyor" dedi.