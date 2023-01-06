Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, sosyal medya medya hesabında büyüyen karnıyla poz verdi.

Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar - 1

Son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı adı dizide başrol oynayan Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile beş yıllık aşkını 2019 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar - 2

Aynı yıl kasım ayında ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan 32 yaşındaki oyuncu, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen ve bebeğine Leyla Süreyya adını vereceğini açıklayan oyuncu, karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar - 3

Kaya, "Canım kızım" notunu düşerek siyah beyaz kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar - 4

Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER