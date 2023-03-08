Hazal Kaya'dan kızı Süreyya ile ilk poz

"ANNELİĞİ ÇOK SEVDİM"

Kaya, ilk doğumunun ardından anelikle ilgili "Ben anne olmaya çok hazırmışım, hep birlikte bunu gördük. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Annemi ve eşim Ali’yi sakinleştiriyordum, 'Bu çocuk ağlayacak, sakin olun' diye. Çok profesyonel anne çıktım, neden öyle oldu bilmiyorum. Ben çok sevdim anneliği. Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı. Bir tane daha olabilir. Hemen iki de gelebilir, çok rahat ilerliyorum. Herhalde genç annelik durumu bu. Telaş da yapmadım hiç. Çocuk ağlamaya başladığında gerilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak çok tuhaf" açıklamasını yapmıştı.