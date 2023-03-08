Hazal Kaya'dan kızı Süreyya ile ilk poz

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, yaklaşık 1 ay önce ikinci kez anne olmuştu.
Kaya, 11 Şubat sabahı dünyaya getirdiği kızına Leyla Süreyya adını vemişti.
Şimdilerde kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Hazal Kaya, Leyla Süreyya ile çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlamayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, "Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için, ben de yardım ederdim. O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm. Şimdi yaka iğnem Süreyya'm sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum. Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar Günü'müz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük" ifadelerini kullandı.
Kaya, ilk doğumunun ardından anelikle ilgili "Ben anne olmaya çok hazırmışım, hep birlikte bunu gördük. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Annemi ve eşim Ali’yi sakinleştiriyordum, 'Bu çocuk ağlayacak, sakin olun' diye. Çok profesyonel anne çıktım, neden öyle oldu bilmiyorum. Ben çok sevdim anneliği. Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı. Bir tane daha olabilir. Hemen iki de gelebilir, çok rahat ilerliyorum. Herhalde genç annelik durumu bu. Telaş da yapmadım hiç. Çocuk ağlamaya başladığında gerilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak çok tuhaf" açıklamasını yapmıştı.
Hazal Kaya ile Ali Atay, 5 yıllık ilişkilerini 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırmıştı.
Ünlü çift, ynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı.