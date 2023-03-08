Hazal Kaya'dan kızı Süreyya ile ilk poz

Kısa bir süre önce kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak anne olan oyuncu Hazal Kaya, bebeğiyle ilk pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Hazal Kaya'dan kızı Süreyya ile ilk poz - 1

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, yaklaşık 1 ay önce ikinci kez anne olmuştu.

Kaya, 11 Şubat sabahı dünyaya getirdiği kızına Leyla Süreyya adını vemişti.

Hazal Kaya'dan kızı Süreyya ile ilk poz - 2

Şimdilerde kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Hazal Kaya, Leyla Süreyya ile çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Hazal Kaya'dan kızı Süreyya ile ilk poz - 3

KURAL BOZDU

Paylaşımında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlamayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, "Annemler ben küçükken mor kurdeleli yaka iğneleri yaparlardı yürüyüşler için, ben de yardım ederdim. O eylemlerle kazandıklarımıza şahit olarak büyüdüm. Şimdi yaka iğnem Süreyya'm sebebiyle bu gece yürüyüşe katılamıyorum. Kalbim, aklım, umudum sizinle. Kadınlar Günü'müz kutlu olsun! İnadına isyan, inadına özgürlük" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'dan kızı Süreyya ile ilk poz - 4

"ANNELİĞİ ÇOK SEVDİM"

Kaya, ilk doğumunun ardından anelikle ilgili "Ben anne olmaya çok hazırmışım, hep birlikte bunu gördük. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum.  Annemi ve eşim Ali’yi sakinleştiriyordum, 'Bu çocuk ağlayacak, sakin olun' diye. Çok profesyonel anne çıktım, neden öyle oldu bilmiyorum. Ben çok sevdim anneliği. Daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı. Bir tane daha olabilir. Hemen iki de gelebilir, çok rahat ilerliyorum. Herhalde genç annelik durumu bu. Telaş da yapmadım hiç. Çocuk ağlamaya başladığında gerilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak çok tuhaf" açıklamasını yapmıştı.

Hazal Kaya'dan kızı Süreyya ile ilk poz - 5

FİKRET ALİ ADINDA BİR OĞULLARI VAR

Hazal Kaya ile Ali Atay, 5 yıllık ilişkilerini 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırmıştı.

Ünlü çift, ynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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