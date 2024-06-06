Hepsi üyeleri arasında sular durulmuyor: Cemre Kemer sessizliğini bozdu

2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük ile Gülçin Ergül arasındaki tartışma magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Cemre Kemer de konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Hepsi üyeleri arasında sular durulmuyor: Cemre Kemer sessizliğini bozdu - 1

Dansları ve şarkılarıyla 2000'li yılların başlarına damga vuran Hepsi, birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi grubuna ilk veda eden isim Ergül olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Hepsi üyeleri arasında sular durulmuyor: Cemre Kemer sessizliğini bozdu - 2

"HEPSİ BELGESEL PROJESİ İPTAL OLDU"

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük, geçtiğimiz yıl verdiği bir röpotajda Hepsi grubu için bir belgesel ve 20. yıl konseri fikirlerinin olduğunu söylemişti.

Ancak Yürük, birkaç ay önce projelerin rafa kalktığını "Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" diye açıklamıştı.

Hepsi üyeleri arasında sular durulmuyor: Cemre Kemer sessizliğini bozdu - 3

Bu sözler üzerine kariyerine solo devam eden Gülçin Ergül de açıklama yapmış ve "...Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" demişti.

Hepsi üyeleri arasında sular durulmuyor: Cemre Kemer sessizliğini bozdu - 4

"HEPSİ ÜZERİNDEN PR YAPMASIN"

Yasemin Yürük ise bu sözler üzerine "Ne Cemre ne Eren ne ben bir şey söylemiyoruz Gülçin'in söylemlerine karşı ama şuna dikkat ettim, Gülçin, Hepsi üzerinden PR yapıyor. Kendi yolunda ilerlesin sesi çok güzel beğeniyorum, destekliyorum. Ama lütfen Hepsi üzerinden PR yapmasın" açıklamasını yapmıştı.

Yürük, yeniden bir araya gelme sorularına ise "Sence mümkün mü? Bu egoyla hiçbir şey olmaz. Zaten dağılmamızın bir sebebi varmış iyi ki de olmuş" demişti.

Hepsi üyeleri arasında sular durulmuyor: Cemre Kemer sessizliğini bozdu - 5

"BU TAVRA ŞAŞIRMIYORUM"

Gülçin Ergül de yazılı açıklamasında "Emrivaki yapılıyor Gülçin istemedi herkes ona yüklensin şeklinde. Ben de o Gülçin neden istemedi açıkladım. Şimdi sinirli ifadelerle pr yapıyor suçlaması yapmak mantık dışı. Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra. Tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Hepsi üyeleri arasında sular durulmuyor: Cemre Kemer sessizliğini bozdu - 6

EREN'DEN GÜLÇİN'E YORUM

Hepsi grubu üyelerinden Eren Bakıcı'nın da Gülçin Ergül'ün paylaşımına "Ne olursun takılma artık. Açıklama bile yapma. Kim ne diyor ne oluyor haberim bile yok. Haberim olmak zorunda da değil. Senin de değil. Gülçin' in hayatı bu. Yaşa istediğin gibi" yorumunu yapmıştı.

Hepsi üyeleri arasında sular durulmuyor: Cemre Kemer sessizliğini bozdu - 7

Tüm bu süreçte tartışmalara dahil olmayana ve sessizliğini koruyan Cemre Kemer, dün sosyal medya hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Ünlü isim, Hepsi grubu üyeleri arasındaki tartışma ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Hepsi üyeleri arasında sular durulmuyor: Cemre Kemer sessizliğini bozdu - 8

"ZAMANLAMA HEP AYNI"

Cemre Kemer, konuya dahil olmak istemediğini söylediği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğimin 40'ı yeni çıktı arkadaşlar. Konuyu hâlâ tam kavrayamadım. Açıkçası canım istemedi. Yani şu an buna girmek istemedim. Bizi bunca yıl boyunca dinleyen herkese sonsuz saygı duyuyorum. Biz çok uzun yıllar çalıştık, hazırlandık. Şu an herkes kendi istediği hayatı yaşıyor. Çocuklarımla, ailemle daha çok aile hayatı yaşamak istedim ki ben hep bu kafada bir insandım. Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum... Çünkü tekrar bu konular ortaya nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ne tesadüfse hep aynı zamanlamada ortaya çıkıyor. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Şu an bu söylediğimle bile ben kötü bir şey yapmışım gibi bir pozisyona düşürüleceğim. O yüzden hayırlı uğurlu olsun inşallah, çok dinlensin."

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