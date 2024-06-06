Hepsi üyeleri arasında sular durulmuyor: Cemre Kemer sessizliğini bozdu
2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi'nin üyelerinden Yasemin Yürük ile Gülçin Ergül arasındaki tartışma magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Cemre Kemer de konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Dansları ve şarkılarıyla 2000'li yılların başlarına damga vuran Hepsi, birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi grubuna ilk veda eden isim Ergül olmuştu.