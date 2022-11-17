Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler

Estetik uygulamalar hakkında fikri sorulan oyuncu "Bana göre değil. Başkalarının yaptırmasına karşı değilim" cevabını verdi.
Oyuncu, kadınların yaşlandıklarını bile görmeyi beklemediği bir toplumda yaşamalarını şanssızlık olarak nitelendirmişti. Oyuncu, "Çocuklarımının sinirlendiğimde veya mutlu olduğumda bilmesini istiyorum" demişti.
İngiliz oyuncu, "Neden insanlar bedenleri kesip içine bir şeyler koyduruyor? Kendimize ne yapıyoruz? Bu uygulamaların gençlere normal bir şeymiş gibi gösterilmesinden korkuyorum" dedi.
Jolie verdiği bir röportajda hiçbir şey yaptırmadığını ve hiçbir zaman yapmayı planlamadığını söylemişti.
Oscar ödüllü oyuncu estetik uygulamalar hakkında "Ahlaki değerlerime ve doğal güzelliğe bakış açıma tamamen aykırı" ifadelerini kulandı.
Ünlü şarkıcı bir sosyal medya paylaşımında "Sevgili ben. Yaşlanıyorsun. Çizgiler beliriyor özellikle güldüğünde. Burnun giderek büyüyor. Bu gerçekliğe alışmaya başladıkça garip hissediyorsun. Bazen yüzünü değiştirmek istiyorsun sonra bir insanın bir şeyler hissettiğini görmek istiyorsun ama yüzleri oynamıyor. Buna katlanamıyorum cidden" demişti.
Ünlü oyuncu "Yapan insanları eleştirmek istemem ama bu uygulamaların insanları daha iyi gösterdiği fikrine inanmıyorum" dedi.
Halle Berry (56)
Oyuncu yaptığı bir açıklamada "Yaşlanmak doğal bir süreçtir ve hepimizin başına gelecek. Sadece kendim gibi görünmek istiyorum, bu benim daha yaşlı versiyonum olsa bile" dedi.
Oscarlı oyuncu, estetik ameliyatı yaptıranların yüzüne bir perde indiğini ve görüntülerinin bozulduğunu söylemişti.
İşte hiç estetik yaptırmayan veya estetiğe karşı olan ünlü isimler....
Cameron Diaz (50)
Drew Barrymore (47)
Jamie Lee Curtis (63)
Gwyneth Paltrow (50)
Rachel Weisz (52)
Jennifer Garner (50)
Naomi Watts (54)