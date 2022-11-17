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Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler

Günümüzde birçok kadın, genç ve güzel görünmek veya hayalindeki görünüme ulaşmak için estetik operasyonlara başvuruyor. Ancak kişisel mutluluğa giden yolun estetikten geçmediğini söyleyen bir kesim ise bu tür uygulamalardan uzak durmayı tercih ediyor. İşte hiç estetik yaptırmayan veya yaptırmayacağını söyleyen ünlü isimler...

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 1

Jodie Foster (59)

Estetik uygulamalar hakkında fikri sorulan oyuncu "Bana göre değil. Başkalarının yaptırmasına karşı değilim" cevabını verdi.

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 2

Julia Roberts (55)

Oyuncu, kadınların yaşlandıklarını bile görmeyi beklemediği bir toplumda yaşamalarını şanssızlık olarak nitelendirmişti. Oyuncu, "Çocuklarımının sinirlendiğimde veya mutlu olduğumda bilmesini istiyorum" demişti.

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 3

Emma Thompson (63)

İngiliz oyuncu, "Neden insanlar bedenleri kesip içine bir şeyler koyduruyor? Kendimize ne yapıyoruz?  Bu uygulamaların gençlere normal bir şeymiş gibi gösterilmesinden korkuyorum" dedi.

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 4

Angelina Jolie (47)

Jolie verdiği bir röportajda hiçbir şey yaptırmadığını ve hiçbir zaman yapmayı planlamadığını söylemişti.

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 5

Kate Winslet (47)

Oscar ödüllü oyuncu estetik uygulamalar hakkında "Ahlaki değerlerime ve doğal güzelliğe bakış açıma tamamen aykırı" ifadelerini kulandı.

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 6

Pink (43)

Ünlü şarkıcı bir sosyal medya paylaşımında "Sevgili ben. Yaşlanıyorsun. Çizgiler beliriyor özellikle güldüğünde. Burnun giderek büyüyor. Bu gerçekliğe alışmaya başladıkça garip hissediyorsun. Bazen yüzünü değiştirmek istiyorsun sonra bir insanın bir şeyler hissettiğini görmek istiyorsun ama yüzleri oynamıyor. Buna katlanamıyorum cidden" demişti.

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 7

Julianne Moore (61)

Ünlü oyuncu "Yapan insanları eleştirmek istemem ama bu uygulamaların insanları daha iyi gösterdiği fikrine inanmıyorum" dedi.

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 8

Halle Berry (56)

Oyuncu yaptığı bir açıklamada "Yaşlanmak doğal bir süreçtir ve hepimizin başına gelecek. Sadece kendim gibi görünmek istiyorum, bu benim daha yaşlı versiyonum olsa bile" dedi.

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 9

Meryl Streep (73)

Oscarlı oyuncu, estetik ameliyatı yaptıranların yüzüne bir perde indiğini ve görüntülerinin bozulduğunu söylemişti.

İşte hiç estetik yaptırmayan veya estetiğe karşı olan ünlü isimler....

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 10

Cameron Diaz (50)

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 11

Drew Barrymore (47)

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 12

Jamie Lee Curtis (63)

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 13

Gwyneth Paltrow (50)

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 14

Rachel Weisz (52)

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 15

Jennifer Garner (50)

Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler - 16

Naomi Watts (54)

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