Hiç estetik yaptırmayan ve estetiğe karşı olan ünlüler

Günümüzde birçok kadın, genç ve güzel görünmek veya hayalindeki görünüme ulaşmak için estetik operasyonlara başvuruyor. Ancak kişisel m utluluğa giden yolun estetikten geçmediğini söyleyen bir kesim ise bu tür uygulamalardan uzak durmayı tercih ediyor. İşte h iç estetik yaptırmayan veya yaptırmayacağını söyleyen ünlü isimler...