Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler)

Kirsten Dunst

GQ Hype'ın son sayısında konuşan Kirsten Dunst, "Yüzümü mahvetmek ve ucube gibi görünmek istemiyorum" diyerek asla botoks, dolgu ya da yüz ameliyatı yaptırmayacağını açıkladı.

Yıllar önce kendisine "Olduğun gibi mükemmelsin" diyen Sofia Coppola'ya doğal güzelliğini sahiplenme kararını şekillendirdiği için teşekkür eden 41 yaşındaki ünlü isim, "Bunu daha sonra verdiğim kararlarda fark ettim. Dişlerimi değiştirmemek, dudaklarımı şişirmemek ya da herkesin benzemek istediği şey her neyse ona dönüşmemek..." ifadelerini kullandı.