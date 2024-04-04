Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler)
Günümüzde birçok kadın, genç ve güzel görünmek veya hayalindeki görünüme ulaşmak için estetik operasyonlara başvuruyor. Ancak mutluluğa giden yolun estetikten geçmediğini söyleyen bir kesim ise bu tür uygulamalardan uzak durmayı tercih ediyor. İşte hiç estetik yaptırmayan veya yaptırmayacağını söyleyen ünlü isimler...
Kirsten Dunst
GQ Hype'ın son sayısında konuşan Kirsten Dunst, "Yüzümü mahvetmek ve ucube gibi görünmek istemiyorum" diyerek asla botoks, dolgu ya da yüz ameliyatı yaptırmayacağını açıkladı.
Yıllar önce kendisine "Olduğun gibi mükemmelsin" diyen Sofia Coppola'ya doğal güzelliğini sahiplenme kararını şekillendirdiği için teşekkür eden 41 yaşındaki ünlü isim, "Bunu daha sonra verdiğim kararlarda fark ettim. Dişlerimi değiştirmemek, dudaklarımı şişirmemek ya da herkesin benzemek istediği şey her neyse ona dönüşmemek..." ifadelerini kullandı.