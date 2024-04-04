Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler)

Günümüzde birçok kadın, genç ve güzel görünmek veya hayalindeki görünüme ulaşmak için estetik operasyonlara başvuruyor. Ancak mutluluğa giden yolun estetikten geçmediğini söyleyen bir kesim ise bu tür uygulamalardan uzak durmayı tercih ediyor. İşte hiç estetik yaptırmayan veya yaptırmayacağını söyleyen ünlü isimler...

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 1

Kirsten Dunst

GQ Hype'ın son sayısında konuşan Kirsten Dunst, "Yüzümü mahvetmek ve ucube gibi görünmek istemiyorum" diyerek asla botoks, dolgu ya da yüz ameliyatı yaptırmayacağını açıkladı.

Yıllar önce kendisine "Olduğun gibi mükemmelsin" diyen Sofia Coppola'ya doğal güzelliğini sahiplenme kararını şekillendirdiği için teşekkür eden 41 yaşındaki  ünlü isim, "Bunu daha sonra verdiğim kararlarda fark ettim. Dişlerimi değiştirmemek, dudaklarımı şişirmemek ya da herkesin benzemek istediği şey her neyse ona dönüşmemek..." ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 2

Jodie Foster

Estetik uygulamalar hakkında fikri sorulan oyuncu "Bana göre değil. Başkalarının yaptırmasına karşı değilim" cevabını verdi.

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 3

Julia Roberts 

Oyuncu, kadınların yaşlandıklarını bile görmeyi beklemediği bir toplumda yaşamalarını şanssızlık olarak nitelendirmişti. Oyuncu, "Çocuklarımının sinirlendiğimde veya mutlu olduğumda bilmesini istiyorum" demişti.

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 4

Emma Thompson

İngiliz oyuncu, "Neden insanlar bedenleri kesip içine bir şeyler koyduruyor? Kendimize ne yapıyoruz?  Bu uygulamaların gençlere normal bir şeymiş gibi gösterilmesinden korkuyorum" dedi.

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 5

Angelina Jolie 

Jolie verdiği bir röportajda hiçbir şey yaptırmadığını ve hiçbir zaman yapmayı planlamadığını söylemişti.

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 6

Kate Winslet 

Oscar ödüllü oyuncu estetik uygulamalar hakkında "Ahlaki değerlerime ve doğal güzelliğe bakış açıma tamamen aykırı" ifadelerini kulandı.

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 7

Pink 

Ünlü şarkıcı bir sosyal medya paylaşımında "Sevgili ben. Yaşlanıyorsun. Çizgiler beliriyor özellikle güldüğünde. Burnun giderek büyüyor. Bu gerçekliğe alışmaya başladıkça garip hissediyorsun. Bazen yüzünü değiştirmek istiyorsun sonra bir insanın bir şeyler hissettiğini görmek istiyorsun ama yüzleri oynamıyor. Buna katlanamıyorum cidden" demişti.

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 8

Julianne Moore

Ünlü oyuncu "Yapan insanları eleştirmek istemem ama bu uygulamaların insanları daha iyi gösterdiği fikrine inanmıyorum" dedi.

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 9

Halle Berry 

Oyuncu yaptığı bir açıklamada "Yaşlanmak doğal bir süreçtir ve hepimizin başına gelecek. Sadece kendim gibi görünmek istiyorum, bu benim daha yaşlı versiyonum olsa bile" dedi.

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 10

Meryl Streep

Oscarlı oyuncu, estetik ameliyatı yaptıranların yüzüne bir perde indiğini ve görüntülerinin bozulduğunu söylemişti.

İşte hiç estetik yaptırmayan veya estetiğe karşı olan ünlü isimler....

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 11

Cameron Diaz

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 12

Drew Barrymore

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 13

Jamie Lee Curtis

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 14

Gwyneth Paltrow

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 15

Rachel Weisz

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 16

Jennifer Garner

Kirsten Dunst: Yüzümü mahvetmek istemiyorum (Hiç estetik yaptırmayan ünlüler) - 17

Naomi Watts

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