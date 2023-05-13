Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) filminin kadrosu Roma'da buluştu

İlk filmi 2001 yılında vizyona giren ve başarılı aksiyon yapımları arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli'nin geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Başrollerinde Jason Statham, Vin Diesel ve Charlize theron gibi pek çok oyuncunun rol aldığı serinin yeni filmi "Fast X" (Hızlı ve Öfkeli 10) için geri sayım başladı.