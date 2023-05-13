Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) filminin kadrosu Roma'da buluştu

İlk filmi 2001 yılında vizyona giren ve başarılı aksiyon yapımları arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli'nin geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Başrollerinde Jason Statham, Vin Diesel ve Charlize theron gibi pek çok oyuncunun rol aldığı serinin yeni filmi "Fast X" (Hızlı ve Öfkeli 10) için geri sayım başladı.
19 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 10 filminin kadrosu İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi.
Yönetmenliğini Louis Leterrier’ın yaptığı Hızlı ve Öfkeli 10 prömiyerinde rollerine yeniden dönen Vin Diesel, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Jason Statham, Helen Mirren ve Charlize Theron gibi isimler yer aldı.
Kadroya dahil olan ve Captain Marvel rolüyle tanınan Brie Larson da prömiyere katıldı.
Oyuncu, vintage Versace elbisesiyle şık bir görünüm yakaladı.
İngiliz aksiyon yıldızı Jason Statham ve model Rosie Huntington-Whiteley da kırmızı halıda poz verdi. Ünlü model, Versace tasarımı bir elbise tercih ederken Statham, Bottega Veneta takımı giydi.
Prömiyerin en dikkat çeken ismi şüphesiz Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron oldu.
Serinin önceki filminde de rol alan oyuncu, marka elçisi olduğu Dior'dan bir görünüm ile kırmızı halıda yürüdü.
İngiliz oyuncu Helen Mirren, Needle & Thread tasarımı elbisesiyle prömiyerin en şık isimlerinden oldu.
Nathalie Emmanuel'in tercihi ise Miu Miu'dan yana oldu.
Jordana Brewster, Brunello Cucinelli tasarımı bir görünümle Roma prömiyerine katıldı.
Tyrese Gibson
Charlize Theron
Jason Statham ve model Rosie Huntington-Whiteley