Hollywood yıldızı Ashley Judd deprem bölgesinde kadınlarla buluştu
ABD'li ünlü oyuncu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İyi Niyet Elçisi Ashley Judd, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay ile depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Judd, çadır kentte depremzedelerle yakından ilgilendi.
ABD'li ünlü oyuncu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iyi niyet elçisi Ashley Judd, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay ile depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.
11 ili etkileyen depremlerin en çok zarar verdiği kentlerden Kahramanmaraş'a gelen Judd, depremzedelerle yakından ilgilendi.