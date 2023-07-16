Hollywood yıldızı Ashley Judd deprem bölgesinde kadınlarla buluştu

SAHADAKİ VERİLERİ RAPORLAŞTIRACAK

UNFPA'nın bölgede tıbbi materyal desteği sunduğuna da işaret eden Judd, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde sahada elde ettiğim verileri ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile görüşeceğim ve durumu bizzat ileteceğim. O da Amerika'ya durumu bildirecek, böylece burası için sağlanan fonlarda bir artış söz konusu olabilecek. Durumu şahsen gördüğüm için bunları kendisiyle de paylaşmak istiyorum.

Türkiye'de gördüğüm; bu yıkıcı deprem şehirleri dümdüz etmiş ve inanılmaz bir yıkım söz konusu olmuş. Kıyas götürmez büyüklükte bir yıkım olmuş buradaki. İnsanların bu travmayı depremden sonraki altıncı ayda da yaşadıklarını gördüm. Dünyada aslında insanların dikkatleri çok kısa süreli olabiliyor. Bir yanda afetler, savaşlar, çatışmalar yaşanırken diğer yanda çok parlak şekilde başka heyecanlar yaşanabiliyor. Bu da dünyanın diğer yüzü. Ancak burada bir gerçeklik yaşanıyor. UNFPA bu insanların her zaman yanında."