Hollywood'da boykot kurbanıydı: Filistin'i destekleyen Susan Sarandon özür diledi

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Susan Sarandon, son yorumları nedeniyle özür diledi. 77 yaşındaki Amerikalı oyuncu, New York'ta Filistin'i destekleyen mitinge katılmış ve "Bu dönemde Yahudi olmaktan korkan ve bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tatmaya başlayan pek çok insan var" yorumunu yapmıştı.

Sözleri üzerine Hollywood boykotuyla karşılaşan ve menajerlik ajansının artık çalışmayı bıraktığını açıkladığı Sarandon, yaptığı yorum nedeniyle özür dilediği bir açıklama yayımladı.