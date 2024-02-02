Hollywood'u sarsan intihar! Yapımcının eşi otelde ölü bulundu

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Film, En İyi Yönetmen, En İyi Film ve En İyi Görüntü Yönetimi gibi kategorilerde Oscar'a aday gösterildi.

Filmin yapımcılarından biri ise Bradley Thomas. Thomas'ın eşinden sarsıcı bir haber geldi. 39 yaşındaki Isabelle Thomas, Los Angeles'ta kaldığı otelde yaşamına son verdi.