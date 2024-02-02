Hollywood'u sarsan intihar! Yapımcının eşi otelde ölü bulundu
Oscar'a aday gösterilen ve Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Dolunay Katilleri filminin yapımcılarından Bradley Thomas'ın eşi kaldığı otelde ölü bulundu. Isabelle Thomas'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti.
Ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin uzun zamandır üstünde çalıştığı, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı Western suç dramı "Killers of the Flower Moon" (Dolunay Katilleri) filmi hem seyirciden hem de eleştirmenlerden tam not aldı.