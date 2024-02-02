Hollywood'u sarsan intihar! Yapımcının eşi otelde ölü bulundu

Oscar'a aday gösterilen ve Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Dolunay Katilleri filminin yapımcılarından Bradley Thomas'ın eşi kaldığı otelde ölü bulundu. Isabelle Thomas'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti.

Hollywood'u sarsan intihar! Yapımcının eşi otelde ölü bulundu - 1

Ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin uzun zamandır üstünde çalıştığı, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı Western suç dramı "Killers of the Flower Moon" (Dolunay Katilleri) filmi hem seyirciden hem de eleştirmenlerden tam not aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'u sarsan intihar! Yapımcının eşi otelde ölü bulundu - 2

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Film, En İyi Yönetmen, En İyi Film ve En İyi Görüntü Yönetimi gibi kategorilerde Oscar'a aday gösterildi.

Filmin yapımcılarından biri ise Bradley Thomas. Thomas'ın eşinden sarsıcı bir haber geldi. 39 yaşındaki Isabelle Thomas, Los Angeles'ta kaldığı otelde yaşamına son verdi.

Hollywood'u sarsan intihar! Yapımcının eşi otelde ölü bulundu - 3

İNTİHAR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Daily Mail'in haberine göre, hayatını kaybeden Thomas'ın ölümü, intihar olarak kayıtlara geçti.

Los Angeles Polis Departmanı, bir kadının havuz kenarında ölü bulunduğunu ve bazı şahitlerin kadının otelin çatısından kendisini aşağı attığını söylediğini bildirdi.

TMZ'nin haberine göre ise Isabelle Thomas, yüksek katlardan birinin balkonundan aşağı atladı. Geride bir intihar notunun olmadığı biliniyor.

Hollywood'u sarsan intihar! Yapımcının eşi otelde ölü bulundu - 4

2018 yılında evlenen çiftin iki çocuğu bulunuyor.

İkili son olarak 13 Ocak'ta BAFTA'nın düzenlediği çay partisinde görüntülenmişti.

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