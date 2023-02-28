Hong Kong'da model Abby Choi öldürüldü: Kayıp ceset parçaları aranıyor

Hong Kong'un tanınan isimlerinden model Abby Choi'nin cinayeti ülkede infial yarattı. Çarşamba günü hakkında kayıp ilanı verilen 28 yaşındaki Choi'nin cesedine ait bazı parçalar, elektrikli testere ile birlikte cuma günü Tai Po bölgesinde bir dairede bulunmuştu.
Olayın ardından Choi'nin eski eşi, kardeşi, annesi ve babası gözaltına alındı. Choi'nin eski eşinin, ülkeden kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi.
Hong Kong polisi, dairenin yakın zamanda kiralandığını ve eşyasız olduğunu söyledi. Choi'nin cesedine ait kayıp parçaların bulunması için çalışmaların sürdüğü ve yaklaşık 100 kişilik bir ekibin araştırmayı yürüttüğü belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde L'Officiel dergisinin kapağında yer alan Choi'nin Instagram hesabı, baş sağlığı dilekleriyle doldu.
Choi'nin çocuğunun velayetinin, anneannesine verileceği aktarıldı.