Hugh Jackman: 6 ay boyunca tek işim antrenman yapmak olacak

Ryan Reynolds'ın başrolünde yer aldığı Marvel yapımı Deadpool serisinin devam filmine Wolverine rolüyle dahil olan Hugh Jackman, Wolverine fiziğine girmek için uygulayacağı egzersiz programından bahsetti.

Hugh Jackman: 6 ay boyunca tek işim antrenman yapmak olacak - 1

Avusturalyalı aktör Hugh Jackman, X-Men serisinde canlandırdığı Wolverine  karakteriyle Ryan Reynolds’ın başrolünde yer aldığı Deadpool serisinin üçüncü filminde yer almaya hazırlanıyor.

Hugh Jackman: 6 ay boyunca tek işim antrenman yapmak olacak - 2

HAZIRLANMAK İÇİN 6 AYI VAR

Şu sıralar Broadway yapımı The Music Man müzikalinde sahne alan 54 yaşındaki oyuncu, müzikalin bitmesi ile Deadpool çekimlerinin başlaması arasında 6 ay olduğunu söyledi.

Hugh Jackman: 6 ay boyunca tek işim antrenman yapmak olacak - 3

"6 AY BOYUNCA TEK İŞİM BU OLACAK"

Altın Küre ve Tony ödüllü oyuncu, yapması gereken egzersizlerden bahsederken “Aceleye getirmemek gerektiğini öğrendim. Zaman aldığını biliyorum artık. Başka bir iş yapmayacağım. Ailemle birlikte olacağım ve antrenman yapacağım. 6 ay boyunca tek işim bu olacak” ifadelerine yer verdi.

Hugh Jackman: 6 ay boyunca tek işim antrenman yapmak olacak - 4

"TAVUKLAR KAÇMAYA BAŞLASA İYİ OLUR"

Deadpool 3’te rol almaya hazırlanan oyuncu şu anda da gayet fit olduğunu söyledi. Oyuncu “Sağlıklıyım, başlamak için iyi bir yerdeyim. Şimdiden tavuklardan özür diliyorum. Kaçmaya başlasanız iyi olur çünkü size doğru geliyorum” dedi.

Hugh Jackman: 6 ay boyunca tek işim antrenman yapmak olacak - 5

X-Men serisinde Wolverine karakterini canlandıran oyuncunun 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan macerası 2017 yılında vizyona giren Logan filmiyle son bulmuştu.

İkonik karakterle beyazperdeye dönmeye hazırlanan oyuncunun yer alacağı Deadpool 3, 8 Kasım 2024'te izleyiciyle buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

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