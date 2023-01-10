Hugh Jackman: 6 ay boyunca tek işim antrenman yapmak olacak

Avusturalyalı aktör Hugh Jackman, X-Men serisinde canlandırdığı Wolverine karakteriyle Ryan Reynolds’ın başrolünde yer aldığı Deadpool serisinin üçüncü filminde yer almaya hazırlanıyor.
Şu sıralar Broadway yapımı The Music Man müzikalinde sahne alan 54 yaşındaki oyuncu, müzikalin bitmesi ile Deadpool çekimlerinin başlaması arasında 6 ay olduğunu söyledi.
Altın Küre ve Tony ödüllü oyuncu, yapması gereken egzersizlerden bahsederken “Aceleye getirmemek gerektiğini öğrendim. Zaman aldığını biliyorum artık. Başka bir iş yapmayacağım. Ailemle birlikte olacağım ve antrenman yapacağım. 6 ay boyunca tek işim bu olacak” ifadelerine yer verdi.
Deadpool 3’te rol almaya hazırlanan oyuncu şu anda da gayet fit olduğunu söyledi. Oyuncu “Sağlıklıyım, başlamak için iyi bir yerdeyim. Şimdiden tavuklardan özür diliyorum. Kaçmaya başlasanız iyi olur çünkü size doğru geliyorum” dedi.
X-Men serisinde Wolverine karakterini canlandıran oyuncunun 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan macerası 2017 yılında vizyona giren Logan filmiyle son bulmuştu.
İkonik karakterle beyazperdeye dönmeye hazırlanan oyuncunun yer alacağı Deadpool 3, 8 Kasım 2024'te izleyiciyle buluşacak.