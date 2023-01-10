Hugh Jackman: 6 ay boyunca tek işim antrenman yapmak olacak

"TAVUKLAR KAÇMAYA BAŞLASA İYİ OLUR"

Deadpool 3’te rol almaya hazırlanan oyuncu şu anda da gayet fit olduğunu söyledi. Oyuncu “Sağlıklıyım, başlamak için iyi bir yerdeyim. Şimdiden tavuklardan özür diliyorum. Kaçmaya başlasanız iyi olur çünkü size doğru geliyorum” dedi.