Hülya Avşar'ın aradığı Acun Ilıcalı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

ILICALI'NIN FRANSA ANISI

Sorunun ardından Ilıcalı'nın bu maç ile ilgili hikayesini anlatan Kenan İmirzalıoğlu, "Normalde buradaki spor servisi Acun Ilıcalı'yı dünya kupasının yapılacağı Fransa'ya gönderiyor. Ilıcalı, oradan maçı izleyip bilgileri Türkiye'ye aktaracak. Ancak Acun Ilıcalı'nın bir yakınının doğum günü sanırım. O nedenle maç başlamadan Türkiye'ye dönüyor ve maçı burada takip edip aktarıyor. Tabi bu ilk anda anlaşılmıyor çünkü arkada arkadaşları tribündeymiş gibi bağırıyor falan. Ama sonrasında ortaya çıkıyor" dedi.