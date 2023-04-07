Hüsnü Şenlendirici sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Ünlü isim, sözlerine "Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" diye devam etti.