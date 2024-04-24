İbrahim Tatlıses'ten Mustafa Keser'e: Bu sanatçılar için söyledikleri hadsizlik

"KÖR OL AMA NANKÖR OLMA"

Keser için "Çok iyi bir müzisyendir, onu inkar edemem" diyen Tatlıses, "Ama tüm bu sanatçılar için söyledikleri hadsizliktir. Gündemde kalmak istediği için bunları yapıyor. Kişi olarak da haddini bilmeli. Hayatım boyunca nankör olmadım. Kör ol ama nankör olma. Ben nankörleri hayatım boyunca sevmedim" ifadelerini kullandı.