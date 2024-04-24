İbrahim Tatlıses'ten Mustafa Keser'e: Bu sanatçılar için söyledikleri hadsizlik

Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser'in son röportajında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses ile ilgili sözleri İbrahim Tatlıses'i kızdırdı. Tatlıses, “Gündemde kalmak için bunları yapıyor" diyerek Keser'e tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses'ten Mustafa Keser'e: Bu sanatçılar için söyledikleri hadsizlik - 1

Ünlü sanatçı Mustafa Keser, son röportajındaki açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Genç meslektaşlarından rahatsızlığını dile getiren Keser, röportajın devamında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses hakkında konuşmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

İbrahim Tatlıses'ten Mustafa Keser'e: Bu sanatçılar için söyledikleri hadsizlik - 2

Keser, “Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye’nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor” demişti.

İbrahim Tatlıses'ten Mustafa Keser'e: Bu sanatçılar için söyledikleri hadsizlik - 3

"BANA KONUŞAMAZ"

Bu sözler üzerine sinirlenen İbrahim Tatlıses, TV8 ekranlarında yayınlanan “Aramızda Kalmasın” programına bağlanıp şu sözleri söyledi:

“Mustafa Keser’e sorun, onu da sahneye çıkaran kimmiş? Kanal 6’daki ‘İbo Şov’a çıkardım, oradan aldı yürüdü. Bana da zamanında konuşur gibi oldu ama ben önlemimi aldım, konuşamaz. Nankör insanı sevmiyorum."

İbrahim Tatlıses'ten Mustafa Keser'e: Bu sanatçılar için söyledikleri hadsizlik - 4

"KÖR OL AMA NANKÖR OLMA"

Keser için "Çok iyi bir müzisyendir, onu inkar edemem" diyen Tatlıses, "Ama tüm bu sanatçılar için söyledikleri hadsizliktir. Gündemde kalmak istediği için bunları yapıyor. Kişi olarak da haddini bilmeli. Hayatım boyunca nankör olmadım. Kör ol ama nankör olma. Ben nankörleri hayatım boyunca sevmedim" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'ten Mustafa Keser'e: Bu sanatçılar için söyledikleri hadsizlik - 5

"YÜZÜNÜ ÇEVİRİP SELAM BİLE VERMEDİ"

Öte yandan Mustafa Keser, eğittiği bir ismin şimdilerde kendisinden daha iyi para kazandığını ancak kendisini gördüğünde selam bile vermediğini belirtmiş ve "Yanıma oturtup, görünsün adam olsun diye birini getirdiler. Şimdi adam oldu benden iyi para kazanıyor. İki defa uçakta karşılaştık, yüzünü çevirip, selam vermedi" diye isyan etmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER