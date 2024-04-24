İbrahim Tatlıses'ten Mustafa Keser'e: Bu sanatçılar için söyledikleri hadsizlik
Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser'in son röportajında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses ile ilgili sözleri İbrahim Tatlıses'i kızdırdı. Tatlıses, “Gündemde kalmak için bunları yapıyor" diyerek Keser'e tepki gösterdi.
Ünlü sanatçı Mustafa Keser, son röportajındaki açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Genç meslektaşlarından rahatsızlığını dile getiren Keser, röportajın devamında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses hakkında konuşmuştu.