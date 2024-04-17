İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e yanıt: Bundan sonra babalık neymiş görecek!
Oğlu Ahmet Tatlıses ve torunu Mert Tatlıses ile sorun yaşayan İbrahim Tatlıses, oğlunun açıklaması sonrası sessizliğini bozdu. Ünlü isim, "Ahmet adam olmaz, görecek gününü!" dedi.
İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı. Oğlu Ahmet Tatlıses'e de "Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti.