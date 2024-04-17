İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e yanıt: Bundan sonra babalık neymiş görecek!

Oğlu Ahmet Tatlıses ve torunu Mert Tatlıses ile sorun yaşayan İbrahim Tatlıses, oğlunun açıklaması sonrası sessizliğini bozdu. Ünlü isim, "Ahmet adam olmaz, görecek gününü!" dedi.

İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e yanıt: Bundan sonra babalık neymiş görecek! - 1

İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı. Oğlu Ahmet Tatlıses'e de "Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti.

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İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e yanıt: Bundan sonra babalık neymiş görecek! - 2

"SİZ BENİM BABALIĞIMI SORGULAYAMAZSINIZ"

Bunun üzerine açıklama yapan ve babası İbrahim Tatlıses'e "...Ben yıllarca Mert’e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses… Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline… Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız..." demişti.

İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e yanıt: Bundan sonra babalık neymiş görecek! - 3

Oğlunun bu sözleri sonrası sessizliğini bozan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, TV8'de yayınlanan "Aramızda Kalmasın" programına konuştu.

İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e yanıt: Bundan sonra babalık neymiş görecek! - 4

"BANA İFTİRA ATTI"

İbrahim Tatlıses, Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı'ya mesaj olarak yolladığı açıklamasında "Bana 'Akli melekeleri yerinde değildir' diye iftira attı. Sağlamdır raporu alabilmek için 5 hastane dolaştım. Hepsi 'Akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetmedi bir de Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldım. Hakim, 'Akıl sağlığı yerinde değilse 1500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor?' dedi.

İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e yanıt: Bundan sonra babalık neymiş görecek! - 5

"Şimdi yeni bir site evler yaptırıyorum, o dairelerden de evlatlarıma vereceğim" diyen Tatlıses, "Ama Ahmet adam olmaz! Kardeşlerinin de malına çökmüş. Artık yok öyle beleşten bir hayat! Bundan sonra babalık neymiş, görecek gününü!" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e yanıt: Bundan sonra babalık neymiş görecek! - 6

Oğlu Ahmet Tatlıses'e seslenen ünlü sanatçı, "Şimdi görecek... Baba-oğul ilişkisi nasılmış görecek. Çünkü Bodrum'da verdiğim dört evi de kendisinden alacağım. Evlatlıktan reddedemiyorum. Ama reddi miras yapacağım. Ona verdiğim 7 dükkanı da batırdı, başkalarına devretti. Ben çocuklarıma, torunlarıma bugüne kadar hep baktım. Hepsinin evleri, arabaları alındı. Maaşları ödeniyor" dedi.

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