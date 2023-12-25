Icardi'nin eşi Wanda Nara İtalya'dan dans şampiyonu olarak döndü

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, bir süredir yarışmacı olduğu dans programı nedeniyle İtalya'da kalıyordu. Wanda Nara, yarışmanın tamamlanmasının ardından dün kupasıyla İstanbul’a döndü ve ailesiyle Noel yemeği yedi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara İtalya'dan dans şampiyonu olarak döndü - 1

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi (30), dün akşamki derbi maçı sonrası en çok konuşulan isimlerden biri olsa da o, tüm konuşulanları bir kenarda bırakıp ailesiyle birlikte Noel kutlaması yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Icardi'nin eşi Wanda Nara İtalya'dan dans şampiyonu olarak döndü - 2

Icardi'nin, yarışmacısı olduğu TV programı nedeniyle bir süredir İtalya'da olan eşi ve menajeri Wanda Nara (36) da kupasıyla İstanbul'a döndü ve aile yemeğine katıldı. 

Icardi'nin eşi Wanda Nara İtalya'dan dans şampiyonu olarak döndü - 3

Wanda Nara, “Yıldızlarla Dans” adlı yarışma programında birinci olarak yarışmayı ilk sırada tamamladı.

Icardi'nin eşi Wanda Nara İtalya'dan dans şampiyonu olarak döndü - 4

Partneri ile birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşanan Wanda, şampiyonluk kupasıyla pozler vermeyi de ihmal etmedi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara İtalya'dan dans şampiyonu olarak döndü - 5

Yarışma için bir süredir eşi Icardi ve çocuklarından ayrı kalan Wanda Nara, İtalya’daki yarışmanın tamamlanmasının ardından dün İstanbul’a döndü.

Icardi'nin eşi Wanda Nara İtalya'dan dans şampiyonu olarak döndü - 6

Yarışma provaları esnasında göz altı moraran Wanda Nara, dün akşamki Galatasaray-Fenerbahçe maçında aldığı pozisyon sonucu gözü moraran Icardi ile Noel yemeği masasında poz verdi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara İtalya'dan dans şampiyonu olarak döndü - 7
DAHA FAZLA GÖSTER