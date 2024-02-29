İddialar ortalığı karıştırdı: Rebecca Ferguson'ı hangi aktör azarladı?
Dune: Çöl Gezegeni, Görevimiz Tehlike, Zihin Gezgini ve Silo gibi yapımlarla tanınan oyuncu Rebeccca Ferguson, bir filmin setinde rol arkadaşının kendisini azarladığını ve küfrettiğini açıkladı. Bu oyuncunun kim olabileceğine dair sosyal medya kullanıcıları dair birçok tahminde bulundu.
Dune: Çöl Gezegeni serisinin ikinciyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan İsveçli oyuncu Rebecca Ferguson yıllar önce bir aktörle yaşadığı hadiseyi anlattı.
Rol arkadaşının sette bağırıp küfrettiğini belirten oyuncu, adını vermek istemediği rol arkadaşının "Sen kendine oyuncu mu diyorsun? Ben bununla mı çalışacağım şimdi?" dediğini belirtti.