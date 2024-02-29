İddialar ortalığı karıştırdı: Rebecca Ferguson'ı hangi aktör azarladı?

SEKTÖRDE "BİR NUMARA"

Ferguson "Bir an vardı. Sahneyi bir türlü çekemediği için özgüvensiz ve sinirliydi. Sanırım ben de o kadar savunmasız ki bana bağırdı" dedi.

Oyuncu, bu aktörün sektörde "bir numara" olduğunu ve kendisinin ise o dönem hiçbir güvencesi olmadığını söyledi.