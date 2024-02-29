İddialar ortalığı karıştırdı: Rebecca Ferguson'ı hangi aktör azarladı?

Dune: Çöl Gezegeni, Görevimiz Tehlike, Zihin Gezgini ve Silo gibi yapımlarla tanınan oyuncu Rebeccca Ferguson, bir filmin setinde rol arkadaşının kendisini azarladığını ve küfrettiğini açıkladı. Bu oyuncunun kim olabileceğine dair sosyal medya kullanıcıları dair birçok tahminde bulundu.

İddialar ortalığı karıştırdı: Rebecca Ferguson'ı hangi aktör azarladı? - 1

Dune: Çöl Gezegeni serisinin ikinciyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan İsveçli oyuncu Rebecca Ferguson yıllar önce bir aktörle yaşadığı hadiseyi anlattı.

Rol arkadaşının sette bağırıp küfrettiğini belirten oyuncu, adını vermek istemediği rol arkadaşının "Sen kendine oyuncu mu diyorsun? Ben bununla mı çalışacağım şimdi?" dediğini belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

İddialar ortalığı karıştırdı: Rebecca Ferguson'ı hangi aktör azarladı? - 2

SEKTÖRDE "BİR NUMARA"

Ferguson "Bir an vardı. Sahneyi bir türlü çekemediği için özgüvensiz ve sinirliydi. Sanırım ben de o kadar savunmasız ki bana bağırdı" dedi.

Oyuncu, bu aktörün sektörde "bir numara" olduğunu ve kendisinin ise o dönem hiçbir güvencesi olmadığını söyledi.

İddialar ortalığı karıştırdı: Rebecca Ferguson'ı hangi aktör azarladı? - 3

HİÇ KİMSE DESTEK OLMADI

Oyuncunun rol arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından yapımcılar da Ferguson'a destek vermedi. Oyuncu "Orada öylece kaldım. Hiç kimse destek olmadı" dedi.

Sonraki gün ise oyuncu, aktörün yanına gidip "Setimden defol git. Seni bir daha asla görmek istemiyorum, artık tenis topuyla çalışacağım" demiş.

İddialar ortalığı karıştırdı: Rebecca Ferguson'ı hangi aktör azarladı? - 4

Ancak yapımcılar, bu oyuncunun büyük bir isim olduğunu söyleyerek onu filmden çıkaramayacaklarını söyledi.

"Çok korktuğumu hatırlıyorum" diyen Ferguson konuyu yönetmen açtıktan sonra yönetmenin kendisine "Haklısın. Ben herkesle ilgilenmiyorum. Bu kişiyi yumuşatmaya çalışıyorum. Çünkü çok dengesiz" dediğini söyledi.

İddialar ortalığı karıştırdı: Rebecca Ferguson'ı hangi aktör azarladı? - 5

KİM BU AKTÖR?

Görevimiz Tehlike serisinin yedinci filmi "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm"de Tom Cruise başrolleri paylaşan İngiliz oyuncu, bu kişinin Cruise veya Zihin Gezgini filminde birlikte çalıştığı Hugh Jackman olmadığını söyledi.

İddialar ortalığı karıştırdı: Rebecca Ferguson'ı hangi aktör azarladı? - 6

Bazıları ise bu kişinin Hercules filmindeki rol arkadaşı Dwayne Johnson olduğunu öne sürdü.

Johnson konuyla ilgli "Rebecca sette cenneten inmiş bir melek gibiydi. O kadına bayılıyorum. Bu kişinin kim olduğunu bilmek isterim" dedi.

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