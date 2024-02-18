II. Abdülhamid'in torunu evlendi, İlber Ortaylı nikah şahidi oldu

BERNA SULTAN OSMANOĞLU KİMDİR?

Osmanlı Hanedanı’nın hayattaki 14 kadın üyesinden (sultan) biri olan Berna Sultan Osmanoğlu 1998 İstanbul doğumlu ve 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşaktan torunu. Şehzade Harun Osmanoğlu yaşayan 24 Osmanlı şehzadesi içinde yaşça en büyük olması sebebiyle Osmanlı Hanedanı Reisi unvanını taşıyor. Berna Osmanoğlu, Şehzade Orhan Osmanoğlu’nun beş çocuğunun dördüncüsü.