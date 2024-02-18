II. Abdülhamid'in torunu evlendi, İlber Ortaylı nikah şahidi oldu

Osmanlı Hanedanı'nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da evlendi. Çiftin şahidi tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Nikaha, damadın Osmanlı zabitini çağrıştırır kıyafet giymesi, Osmanlı ve Selçuklu dönemini hatırlatır kıyafetli konukların varlığı renk kattı.

II. Abdülhamid'in torunu evlendi, İlber Ortaylı nikah şahidi oldu - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'ndeki törende,  Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 25 yaşındaki 5. kuşak torunu Berna Sultan Osmanoğlu,  Yiğit Onur Özcan ile dünya evine girdi.

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II. Abdülhamid'in torunu evlendi, İlber Ortaylı nikah şahidi oldu - 2

Nikah töreninde çiftin şahitliğini tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.

II. Abdülhamid'in torunu evlendi, İlber Ortaylı nikah şahidi oldu - 3

TÖRENDE SELÇUKLU VE OSMANLI KIYAFETLERİYLE NOSTALJİ YARATILDI

Nikah töreninde mehter takımı marşlar çaldı, saz heyeti tasavvuf musikisinden örnekler sundu.

Seçtikleri ilginç gelinlik ve damatlık kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çeken çiftin nikahı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı.

Törene Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait, kıyafetler ve zırhlar giyenler renk kattı. 

II. Abdülhamid'in torunu evlendi, İlber Ortaylı nikah şahidi oldu - 4

ÜÇ YIL ARADAN SONRA BİR HANEDAN DÜĞÜNÜ

Osmanlı Hanedanı'nda yaklaşık 3 yıllık bir aranın ardından ilk kez nikah yapıldı.

Son hanedan düğünleri 2021’in Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul’da yapılmış, gelinin ablası Nilüfer Osmanoğlu ile ağabeyi Yavuz Selim Osmanoğlu peş peşe evlenmişlerdi.

Gelinin babası Orhan Osmanoğlu, dördüncü evladının da yuvasını kurmasından dolayı çok mutlu olduğunu, geriye bir evladının kaldığını söyledi.

II. Abdülhamid'in torunu evlendi, İlber Ortaylı nikah şahidi oldu - 5

TÖRENE HANGİ İSİMLER KATILDI?

Törene çiftin anne ve babaları, akrabaları ve yakın dostları katıldı. 

II. Abdülhamid'in torunu evlendi, İlber Ortaylı nikah şahidi oldu - 6

BERNA SULTAN OSMANOĞLU KİMDİR?

Osmanlı Hanedanı’nın hayattaki 14 kadın üyesinden (sultan) biri olan Berna Sultan Osmanoğlu 1998 İstanbul doğumlu ve 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşaktan torunu. Şehzade Harun Osmanoğlu yaşayan 24 Osmanlı şehzadesi içinde yaşça en büyük olması sebebiyle Osmanlı Hanedanı Reisi unvanını taşıyor. Berna Osmanoğlu, Şehzade Orhan Osmanoğlu’nun beş çocuğunun dördüncüsü.

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