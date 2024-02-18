II. Abdülhamid'in torunu evlendi, İlber Ortaylı nikah şahidi oldu
Osmanlı Hanedanı'nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan 2. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da evlendi. Çiftin şahidi tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Nikaha, damadın Osmanlı zabitini çağrıştırır kıyafet giymesi, Osmanlı ve Selçuklu dönemini hatırlatır kıyafetli konukların varlığı renk kattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'ndeki törende, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 25 yaşındaki 5. kuşak torunu Berna Sultan Osmanoğlu, Yiğit Onur Özcan ile dünya evine girdi.