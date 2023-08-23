İki kez evlenen Jennifer Aniston: Bir ilişkiyi yürütmek benim için çok zor
Tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, ebeveynlerinin boşanmasının ilişkileri üzerinde etkisi olduğunu itiraf etti. Oyuncu, "Sanırım ailemin ilişkisini görünce 'Bunu ben de yaşamak istiyorum' demedim" ifadelerini kullandı.
Friends dizisiyle ün kazanan ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, ilişkilere dair samimi açıklamalarda bulundu.
WSJ dergisine konuk olan 54 yaşındaki oyuncu, "Romantik bir ilişkinin içinde olmak benim için her zaman çok zor. Sanırım çok yalnız hissediyordum" dedi.