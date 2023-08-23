İki kez evlenen Jennifer Aniston: Bir ilişkiyi yürütmek benim için çok zor

Tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösterilen Friends'de Rachel karakteriyle ünlenen ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, ebeveynlerinin boşanmasının ilişkileri üzerinde etkisi olduğunu itiraf etti. Oyuncu, "Sanırım ailemin ilişkisini görünce 'Bunu ben de yaşamak istiyorum' demedim" ifadelerini kullandı.

İki kez evlenen Jennifer Aniston: Bir ilişkiyi yürütmek benim için çok zor - 1

Friends dizisiyle ün kazanan ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, ilişkilere dair samimi açıklamalarda bulundu.

WSJ dergisine konuk olan 54 yaşındaki oyuncu, "Romantik bir ilişkinin içinde olmak benim için her zaman çok zor. Sanırım çok yalnız hissediyordum" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

İki kez evlenen Jennifer Aniston: Bir ilişkiyi yürütmek benim için çok zor - 2

"YALNIZ OLMAK HER ZAMAN ÇOK DAHA KOLAYDI"

Henüz 9 yaşındaki anne ve babası boşanan oyuncu "Sanırım ailemin ilişkisini görünce 'Bunu ben de yaşamak istiyorum' demedim" ifadelerini kullandı.

Aniston, "Bir ilişkideyken olduğun kişiden veya ihtiyaçlarından taviz verme fikrini sevmiyordum bu nedenle ilişkileri nasıl yürüteceğimi bilmiyordum. Yalnız olmak her zaman çok daha kolaydı" dedi.

İki kez evlenen Jennifer Aniston: Bir ilişkiyi yürütmek benim için çok zor - 3

Oyuncuya kiminle uyuduğu sorulduğunda ise "Köpeğim. Uyuduğum tek kişi köpeğim" cevabını verdi.

İki kez evlenen Jennifer Aniston: Bir ilişkiyi yürütmek benim için çok zor - 4

Aniston, 2000-2005 yıllarında Brad Pitt ile ilk evliliğini yaptı. Oyuncu ardından 2015-2018 yıllarında Justin Theroux ile evli kaldı.

DAHA FAZLA GÖSTER