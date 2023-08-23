İki kez evlenen Jennifer Aniston: Bir ilişkiyi yürütmek benim için çok zor

"YALNIZ OLMAK HER ZAMAN ÇOK DAHA KOLAYDI"

Henüz 9 yaşındaki anne ve babası boşanan oyuncu "Sanırım ailemin ilişkisini görünce 'Bunu ben de yaşamak istiyorum' demedim" ifadelerini kullandı.

Aniston, "Bir ilişkideyken olduğun kişiden veya ihtiyaçlarından taviz verme fikrini sevmiyordum bu nedenle ilişkileri nasıl yürüteceğimi bilmiyordum. Yalnız olmak her zaman çok daha kolaydı" dedi.