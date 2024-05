"HER ZAMAN YANINDAYIM"

Caner Erdeniz de eşinin paylaşımına "Dünya'nın en güzel annesi... Sen merak etme benim kalbimde hepinize yeticek kadar sevgi var Vina ilk göz bebeğimiz her zaman evinimizin neşesi sarı fırtınası olarak kalacak her zaman... Sevgi dolu kalbiyle kardeşini kucaklamak için sabırsızlanıyor. Her şey daha da güzel olacak merak etme sen her zaman yanındayım" yorumuyla desteğini gösterdi.