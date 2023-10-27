İlhan Mansız evlendi
Emekli futbolcu İlhan Mansız, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Azerbaycanlı Lela Leyla dünyaevine girdi
Ünlü futbolcu İlhan Mansız ile Lela Leyla ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
Ünlü futbolcu İlhan Mansız ile Lela Leyla ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Mansız ile Leyla dünyaevine girdi.
48 yaşındaki eski futbolcu sosyal medya hesabından birçok kare paylaştı.
Mansız, paylaşımına "Mr&Mrs Mansız. Tanıştığımız günden itibaren hayatıma anlam katan ve eşim olduğun için beni en şanslı yapan aşkım seni çok seviyorum" notunu düştü.
Uzun süredir yurtdışında olan çift Arizona'da evlendi.
Öte yandan çift bebeklerinin cinsiyetini paylaştıkları bir video ile duyurmuştu.
Mansız "Paylaştıkça çoğalan ender şeylerden biri mutluluktur, 2 hafta önce bebeğimizin cinsiyeti öğrendik ve bu gün sizlerle paylaşmak istedik, aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" diyerek erkek bebek sahibi olacaklarını duyurdu.