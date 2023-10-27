İlhan Mansız evlendi

Emekli futbolcu İlhan Mansız, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Azerbaycanlı Lela Leyla dünyaevine girdi

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Ünlü futbolcu İlhan Mansız ile Lela Leyla ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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İkinci kez baba olmaya hazırlanan Mansız ile Leyla dünyaevine girdi.

48 yaşındaki eski futbolcu sosyal medya hesabından birçok kare paylaştı.

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Mansız, paylaşımına "Mr&Mrs Mansız. Tanıştığımız günden itibaren hayatıma anlam katan ve eşim olduğun için beni en şanslı yapan aşkım seni çok seviyorum" notunu düştü.

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Uzun süredir yurtdışında olan çift Arizona'da evlendi.

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Öte yandan çift bebeklerinin cinsiyetini paylaştıkları bir video ile duyurmuştu.

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Mansız "Paylaştıkça çoğalan ender şeylerden biri mutluluktur, 2 hafta önce bebeğimizin cinsiyeti öğrendik ve bu gün sizlerle paylaşmak istedik, aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" diyerek erkek bebek sahibi olacaklarını duyurdu.

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