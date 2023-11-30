İlk büyük beden Kainat Güzeli yarışmacısı: Bana balina dediler ama en çok alkışı ben aldım

"Kendimi çok iyi hissettim çünkü hem benim hem de toplum için çığır açıcı bir an gibiydi. Gördükleri farklı bir şeydi, gerçek beden güzellikti" diyen Garrett, sahnede seyirciden gördüğü ilgiye karşın, internet üzerinden çok sayıda acımasız yorumla karşılaştığını dile getirdi.