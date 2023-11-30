İlk büyük beden Kainat Güzeli yarışmacısı: Bana balina dediler ama en çok alkışı ben aldım
2023 Kainat Güzellik Yarışması'nda ilk 20'ye kalan Nepalli Jane Dipika Garrett, kendisiyle "balina" denilerek alay edildiğini söylerken, "Seyirciden en çok alkışı ben aldım" ifadesini kullandı. Olumsuz eleştirenlere, "Benim hikayem bilmiyorlar" diye karşılık veren yarışmacı, kendisine teşhisi konulan hastalığını da anlattı.
El Salvador’da 19 Kasım’da yapılan Kainat Güzellik Yarışması’nı (Miss Universe) Orta Amerika ülkesi Nikaragua’nın temsilcisi olan Sheynnis Palacios kazana da yarışmanın en dikkat çeken ismi Nepal adına katılan Jane Dipika Garrett oldu.