İlk Türk düşes Hande Macit: Astronot olmayı istemiştim, prenses olmak gibi bir hayalim yoktu

"PRENS OLDUĞUNU TANIŞTIKTAN 2 HAFTA SONRA ÖĞRENDİM"

Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan ve 12 yıl önce eğitim için Hollanda’nın Rotterdam kentine giden Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi 31 yaşındaki Georg Alexander ile evlendi ve düşes unvanı aldı. Macit, tarihte düşes unvanını alan ilk Türk oldu.

Hande Macit, düğün sonrası verdiği röportajda, Prens ile olan evlilik ve tanışma sürecini "Eğlencede, Alexander'la göz göze geldik. Çok etkilendim ancak utandığım için konuşamamıştım. Sonra Alexander yanıma geldi. Sohbetimiz başlayınca kendisine aşık oldum. Prens olduğunu tanıştıktan 2 hafta sonra öğrendim ve çok şaşırdım. Ailemle paylaşıp fikirlerini aldım” şeklinde anlattı.