İngiliz şarkıcı Lily Allen hastalığını duyurdu: Yalnız hissediyorum (Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları)

"BİRAZ YALNIZIM"

The Times'e konuşan şarkıcı, şimdilerde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Amerika'da yaşıyor. İngiltere'deki ailesinden uzak kalan yıldız, şu anda ailesinden uzakta yaşamanın da kendisini “yalnız” hissettirdiğini dile getirdi. Kalabalığa girmekten çok hoşlanmayan şarkıcı, “Artık burada, Amerika’da olduğum için herkesten oldukça ayrı bir hayat yaşıyorum. Biraz yalnızım" dedi.



DEHB’si olan yetişkinlerde depresyon, kaygı, düşük benlik saygısı duyguları ve uyuşturucu kullanımı gibi durumlar gözlemleniyor.