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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor

Haberler - ntv.com.tr | 30.06.2022 - 10:25

Uzun zamandır birlikte olan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir evlilik kararı aldı. Çift, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor - 1

İpek Filiz Yazıcı (20) uzun zamandır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ufuk Beydemir’den (30) evlilik teklifi aldı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor - 2

Sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren oyuncu, haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor - 3

"MUTLULUĞUMUZU ARTIK SİZİNLE PAYLAŞMANIN ZAMANI GELDİ"

Çift objektiflere verdikleri samimi pozları, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notuyla takipçileriyle paylaştı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor - 4

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI

Çiftin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alırken, ünlü isimlerden de tebrik yorumları geldi.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor - 5

İpek Filiz Yazıcı, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017'de yayımlanan Kayıt Dışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.

Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor - 6

Ufuk Beydemir, 2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği 'Ay Tenli Kadın' performansıyla tanınmaya başladı. Şarkı, Erkenci Kuş ve daha birçok dizide kullanıldı.

Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday oldu.

2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında Power Türk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor - 7

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