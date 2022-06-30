İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor

Haberler - ntv.com.tr | 30.06.2022 - 10:25
İpek Filiz Yazıcı (20) uzun zamandır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ufuk Beydemir’den (30) evlilik teklifi aldı.
Sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren oyuncu, haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Çift objektiflere verdikleri samimi pozları, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Çiftin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alırken, ünlü isimlerden de tebrik yorumları geldi.
İpek Filiz Yazıcı, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017'de yayımlanan Kayıt Dışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.
Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi.
Ufuk Beydemir, 2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği 'Ay Tenli Kadın' performansıyla tanınmaya başladı. Şarkı, Erkenci Kuş ve daha birçok dizide kullanıldı.
Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday oldu.
2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında Power Türk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.