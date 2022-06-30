İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evleniyor

Ufuk Beydemir, 2016'da Sofar İstanbul'da sergilediği 'Ay Tenli Kadın' performansıyla tanınmaya başladı. Şarkı, Erkenci Kuş ve daha birçok dizide kullanıldı.

Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday oldu.

2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında Power Türk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.