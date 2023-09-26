İspanya'da savcılık Shakira'yı vergi kaçırmakla suçladı
Shakira hakkında 8 yıldan fazla hapis talep edilen vergi kaçırma davası, Barselona İl Mahkemesi'nde 20 Kasım'da başlayacak.
İspanya'da savcılık, "Shakira" lakaplı Kolombiyalı şarkıcı Isabel Mebarak Ripoll hakkında vergi kaçırma iddiasıyla yeni bir suçlamada bulundu.
İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012-2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan ve Barselona İl Mahkemesi'nde 20 Kasım'da davası başlayacak Shakira hakkında yeni bir vergi kaçırma suçlaması yapıldı.