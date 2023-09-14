İtalya tatili yarıda kaldı: Liam Payne'in hastalığı nüksetti

"BİR HAFTA DAHA HASTANEDE KALACAK"

Payne'in bir arkadaşı da durumun kötü olduğunu belirterek "Doktorlar bu hastalığın altında yatan nedeni bulacaklar. Liam da en az bir hafta daha hastanede kalacak" açıklamasını yaptı.

Doktorların Payne'i sıkı bir takibe aldığını belirten kaynak, "Mümkün olan her testi ve tetkiki yapacaklar. Doktorlar bu dayanılmaz böbrek ağrısının altında yatan ve giderek kötüleşen bir olasılık üzerinde duruyorlar" dedi.