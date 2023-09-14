İtalya tatili yarıda kaldı: Liam Payne'in hastalığı nüksetti

Geçtiğimiz ay ciddi bir böbrek enfeksiyonu yaşayan Liam Payne, sevgilisi Kate Cassidy ile aşklarının birinci yıl dönümünü kutlamak için İtalya'nın Como Gölü kıyılarında tatile çıkmıştı. Ancak Payne, aniden başlayan böbrek ağrıları nedeniyle hastanelik oldu.

İtalya tatili yarıda kaldı: Liam Payne'in hastalığı nüksetti - 1

Üyesi olduğu "One Direction" adlı müzik grubuyla tanınan Liam Payne, geçtiğimiz ay ciddi bir böbrek enfeksiyonu nedeniyle Güney Amerika'da çıkacağı turneyi iptal etmişti. Ünlü isim, bir süre hastanede tedavi görmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

İtalya tatili yarıda kaldı: Liam Payne'in hastalığı nüksetti - 2

SEVGİLİSİYLE İTALYA TATİLİNE GİTMİŞTİ

İyileştikten sonra sevgilisi Kate Cassidy ile birlikte aşklarının birinci yıl dönümünü kutlamak için İtalya'nın Como Gölü kıyılarında tatile çıkan Liam Payne'in aniden böbrek ağrıları başladı. Hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki şarkıcı, tedavi altına alındı.

İtalya tatili yarıda kaldı: Liam Payne'in hastalığı nüksetti - 3

Doktorları Liam Payne'in ağrılarını kesse de bu atakların kesin nedenini bulamadığı için şarkıcıya çeşitli testler uygulamaya karar verdi. Bu sebeple Payne'in evine, yani İngiltere'ye dönmesi yerine hastanede kalmasını önerdi.

İtalya tatili yarıda kaldı: Liam Payne'in hastalığı nüksetti - 4

"ÇARESİZ HİSSEDİYORUM"

Liam Payne'in annesi Karen Payne ise İngiliz basınına konuştu ve "Hepimiz büyük bir endişe içindeyiz. Bu korkunç bir durum. Oğlum şu an Milano'da ve bir hafta daha orada kalacak. Kendimi çaresiz hissediyorum. Bütün yapabileceğimiz burada oturup, beklemek ve onun için en iyisinin olmasını dilemek" ifadelerini kullandı.

İtalya tatili yarıda kaldı: Liam Payne'in hastalığı nüksetti - 5

"BİR HAFTA DAHA HASTANEDE KALACAK"

Payne'in bir arkadaşı da durumun kötü olduğunu belirterek "Doktorlar bu hastalığın altında yatan nedeni bulacaklar. Liam da en az bir hafta daha hastanede kalacak" açıklamasını yaptı.

Doktorların Payne'i sıkı bir takibe aldığını belirten kaynak,  "Mümkün olan her testi ve tetkiki yapacaklar. Doktorlar bu dayanılmaz böbrek ağrısının altında yatan ve giderek kötüleşen bir olasılık üzerinde duruyorlar" dedi.

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