İtalya tatili yarıda kaldı: Liam Payne'in hastalığı nüksetti
Geçtiğimiz ay ciddi bir böbrek enfeksiyonu yaşayan Liam Payne, sevgilisi Kate Cassidy ile aşklarının birinci yıl dönümünü kutlamak için İtalya'nın Como Gölü kıyılarında tatile çıkmıştı. Ancak Payne, aniden başlayan böbrek ağrıları nedeniyle hastanelik oldu.
Üyesi olduğu "One Direction" adlı müzik grubuyla tanınan Liam Payne, geçtiğimiz ay ciddi bir böbrek enfeksiyonu nedeniyle Güney Amerika'da çıkacağı turneyi iptal etmişti. Ünlü isim, bir süre hastanede tedavi görmüştü.