Galeri

İzel korkuttu: Konserde bir anda yere yığıldı

Haberler - ntv.com.tr | 04.09.2022 - 01:01 - Son Güncelleme : 04.09.2022 - 01:02

31 yıl sonra yeniden bir araya gelen ve yoğun ilgi gören konser serisine başlayan İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye konserinde talihsiz bir olay yaşandı. Konserin bitimine 10 dakika kala sahnede fenalaşıp baygınlık geçiren İzel Çeliköz'ün yardımına Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi yetişti. O anlar bir dinleyici tarafından görüntülendi.

İzel korkuttu: Konserde bir anda yere yığıldı - 1

"Özledim", "İşte Yeniden" ve "Dönmelisin" gibi şarkılarla 90’lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan, 31 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldi.

İzel korkuttu: Konserde bir anda yere yığıldı - 2

25 Ağustos'ta Kuruçeşme Açıkhava'da ilk konserlerini veren müzik grubu, dün akşam Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi’nde hayranlarının karşısına çıktı.

İzel korkuttu: Konserde bir anda yere yığıldı - 3

Konser sırasında İzel’in baygınlık geçirmesi sevenlerini korkuttu.

İzel korkuttu: Konserde bir anda yere yığıldı - 4

Konserin son 10 dakikasında, şarkısını seslendirdiği sırada baygınlık geçiren İzel Çeliköz'ün yardımına, sahne arkadaşları Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi koştu.

İzel korkuttu: Konserde bir anda yere yığıldı - 5

O anlar İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen bir seyirci tarafından kaydedildi. Kulise götürülen 53 yaşındaki sanatçıya, doktorlar hemen müdahale etti.

İzel korkuttu: Konserde bir anda yere yığıldı - 6

İŞTE BAYGINLIK NEDENİ 

İzel’in, Babadağ Teleferik bölgesindeki konserinden önce yemek yemediği, bu nedenle şeker ve tansiyonunun düştüğü, yüksek rakımdaki oksijenin de etkisiyle bayıldığı öğrenildi.

İzel korkuttu: Konserde bir anda yere yığıldı - 7

90'lara damgasını vuran efsanevi grup İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra birlikte konser verdi.

İzel korkuttu: Konserde bir anda yere yığıldı - 8

Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Açıkhava'da konser veren grup, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

İzel korkuttu: Konserde bir anda yere yığıldı - 9

90’lar Türk pop müziğine damgasını vuran grup, ayrıldıktan sonra kariyerlerine solo olarak devam etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER