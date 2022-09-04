İzel korkuttu: Konserde bir anda yere yığıldı

Haberler - ntv.com.tr | 04.09.2022 - 01:01 - Son Güncelleme : 04.09.2022 - 01:02
"Özledim", "İşte Yeniden" ve "Dönmelisin" gibi şarkılarla 90’lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan, 31 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldi.
25 Ağustos'ta Kuruçeşme Açıkhava'da ilk konserlerini veren müzik grubu, dün akşam Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi’nde hayranlarının karşısına çıktı.
Konser sırasında İzel’in baygınlık geçirmesi sevenlerini korkuttu.
Konserin son 10 dakikasında, şarkısını seslendirdiği sırada baygınlık geçiren İzel Çeliköz'ün yardımına, sahne arkadaşları Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi koştu.
O anlar İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen bir seyirci tarafından kaydedildi. Kulise götürülen 53 yaşındaki sanatçıya, doktorlar hemen müdahale etti.
İzel’in, Babadağ Teleferik bölgesindeki konserinden önce yemek yemediği, bu nedenle şeker ve tansiyonunun düştüğü, yüksek rakımdaki oksijenin de etkisiyle bayıldığı öğrenildi.
90'lara damgasını vuran efsanevi grup İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra birlikte konser verdi.
Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Açıkhava'da konser veren grup, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.
90’lar Türk pop müziğine damgasını vuran grup, ayrıldıktan sonra kariyerlerine solo olarak devam etmişti.