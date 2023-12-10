Jada Pinkett Smith'in Oscar'daki skandala "Kutsal tokat" dedi
Oscar tarihine bir skandal olarak geçen tokat olayı hakkında yeniden konuşan Jada Pinkett Smith, daha önce, o anın sorumluluğunu kendi omuzlarında hissettiğini söylemesinin ardından bu defa şaşırttı: Bunu "kutsal tokat" olarak adlandırıyorum!
Önceki yılın Oscar töreni tokatla akıllarda kaldı. Tokadı atan Will Smith, yiyen ise sunucu Chris Rock'tı. Tokadın sebebi ise Rock'ın, Jada Pinkett Smith'in saçsız oluşuyla ilgili esprisiydi. Günlerce konuşulan ve hafızalardan silinmeyen tokat olayıyla ilgili Jada Pinkett Smith beklenmedik bir açıklama yaparak, tokattan memnun olduğunu dile getirdi.