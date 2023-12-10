Jada Pinkett Smith'in Oscar'daki skandala "Kutsal tokat" dedi

Oscar tarihine bir skandal olarak geçen tokat olayı hakkında yeniden konuşan Jada Pinkett Smith, daha önce, o anın sorumluluğunu kendi omuzlarında hissettiğini söylemesinin ardından bu defa şaşırttı: Bunu "kutsal tokat" olarak adlandırıyorum!

Jada Pinkett Smith'in Oscar'daki skandala "Kutsal tokat" dedi - 1

Önceki yılın Oscar töreni tokatla akıllarda kaldı. Tokadı atan Will Smith, yiyen ise sunucu Chris Rock'tı. Tokadın sebebi ise Rock'ın, Jada Pinkett Smith'in saçsız oluşuyla ilgili esprisiydi. Günlerce konuşulan ve hafızalardan silinmeyen tokat olayıyla ilgili Jada Pinkett Smith beklenmedik bir açıklama yaparak, tokattan memnun olduğunu dile getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Jada Pinkett Smith'in Oscar'daki skandala "Kutsal tokat" dedi - 2

Jada Pinkett Smith, daha önce o anın sorumluluğunun kendi omuzlarına düştüğünü hissettiğini açıklamıştı. Ancak yeni röportajında, o anı artık "kutsal tokat" olarak adlandırdığını ve bunun çok şaşırtıcı bir nedenden dolayı gerçekleşmesinden dolayı minnettar olduğunu açıkladı.

Jada Pinkett Smith'in Oscar'daki skandala "Kutsal tokat" dedi - 3

"ONU ASLA TERK ETMEYECEĞİMİ O TOKATLA ANLADIM"

Daily Mail gazetesine konuşan 52 yaşındaki Pinkett Smith, Will Smith'in onurunu savunmasının "evliliklerini kurtardığını" söyledi. Ünlü aktris, daha önce verdiği röportajda Will Smith ile 2016 yılında ayrıldıklarını, yedi yıldır ayrı yaşadıklarını kamuoyundan sakladıklarını itiraf etmişti.

Pinkett Smith, "İşler kötüye gittiğinde gerçekte nerede olduğunuzu gördüğünüz andır. Will'in yanından ayrılıp ayrılmayacağımı anlamaya çalıştığım onca yıldan sonra, onu asla terk etmeyeceğimi anlamam o tokatla oldu. Bu olmasaydı ilişkimizin nerede olacağını kim bilebilir?" ifadesini kullandı.

Jada Pinkett Smith'in Oscar'daki skandala "Kutsal tokat" dedi - 4

2022'deki Oscar gecesine neredeyse katılmayacağını söyleyen Pinkett Smith, şimdi dönüp baktığında gittiğine çok memnun olduğunu anlattı.

"Bunu 'kutsal tokat' olarak adlandırıyorum" diyen ünlü oyuncu, "Tokadın ardından pek çok olumlu şey geldi" diye konuştu.

Artık hiçbir zaman ayrılmayacaklarını düşündüğünü söyleyen Pinkett Smith, "30 yıldır birlikteyiz, yeni biri gelse bile ikimiz de hiçbir yere gitmiyoruz. Biz birbirini kollaması gereken ve her zaman da öyle kalacak bir aileyiz. Bazen bunu görebilmeniz için bir kriz yaşanması gerekir" dedi.

Jada Pinkett Smith'in Oscar'daki skandala "Kutsal tokat" dedi - 5

Geçen ayın sonunda "Worthy" adlı kitabının tanıtımı için katıldığı The Drew Barrymore Show adlı TV programında evliliklerine devam edeceklerini söyleyen Pinkett Smith, "Sonsuza dek birlikte olacağız" ifadesini kullanmıştı.

Jada Pinkett Smith'in Oscar'daki skandala "Kutsal tokat" dedi - 6

"The Fresh Prince of Bel-Air" dizisinde tanışan Will Smith ile Jada Pinkett Smith, 1997'de dünyaevine girmişti. Smith çiftinin 25 yaşında Jaden adında bir oğulları ve 22 yaşında Willow adında bir kızları var. Will Smith'in önceki eşinden bir de 30 yaşında Trey adında bir oğlu bulunuyor.

Jada Pinkett Smith'in Oscar'daki skandala "Kutsal tokat" dedi - 7

OSCAR'DA NE OLMUŞTU?

2022'de Oscar'a tokat skandalıyla damga vuran Will Smith, Chris Rock'ın eşi Jada Pinkett Smith'in Alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili "Jada seni seviyorum, 'G.I. Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum" şakasına sinirlenmişti. Chris, Pinkett Smith'i Demi Moore’un canlandırdığı kel G.I. Jane karakterine benzetmişti.

Jada Pinkett Smith'in Oscar'daki skandala "Kutsal tokat" dedi - 8

Ardından sahneye çıkıp Rock'a tokat atan Will Smith, "Karımın adını ağzına alma!" demişti. Törene damga vuran tokat skandalı günlerce konuşulurken Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilmişti.

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