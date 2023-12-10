Jada Pinkett Smith'in Oscar'daki skandala "Kutsal tokat" dedi

2022'deki Oscar gecesine neredeyse katılmayacağını söyleyen Pinkett Smith, şimdi dönüp baktığında gittiğine çok memnun olduğunu anlattı.

"Bunu 'kutsal tokat' olarak adlandırıyorum" diyen ünlü oyuncu, "Tokadın ardından pek çok olumlu şey geldi" diye konuştu.

Artık hiçbir zaman ayrılmayacaklarını düşündüğünü söyleyen Pinkett Smith, "30 yıldır birlikteyiz, yeni biri gelse bile ikimiz de hiçbir yere gitmiyoruz. Biz birbirini kollaması gereken ve her zaman da öyle kalacak bir aileyiz. Bazen bunu görebilmeniz için bir kriz yaşanması gerekir" dedi.