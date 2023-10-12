Jada Pinkett Smith'ten Will Smith itirafı: 7 yıldır ayrı yaşıyoruz
"The Fresh Prince of Bel-Air" dizisinden tanışan Will Smith ile Jada Pinkett Smith, 1997'de dünyaevine girmişti. Ünlü çift, Oscar skandalı sonrası evlilikleriyle gündeme geldi. Jada Pinkett Smith, aktör ile evliliğiyle ilgili bir gerçeği itiraf etti.
Geçtiğimiz yıl Oscar'a tokat skandalıyla damga vuran Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith, NBC'ye konuştu.
Daha önce açık ilişki yaşadıklarını açıklayan ünlü isim, 2016 yılından beri ayrı yaşadıklarını söyledi.