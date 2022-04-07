Japon yönetmen Sono Sion'dan cinsel taciz özrü

Haberler | 07.04.2022 - 09:20

Japon yönetmen ve yazar Sono Sion, suçlandığı cinsel taciz ve saldırı iddialarından bazılarını kabul ederek özür diledi.

Japon yönetmen Sono Sion'dan cinsel taciz özrü - 1

Sono Sion, ulusal çaptaki Shukan Josei dergisinde yayınlanan rol karşılığında aktrislere cinsel ilişki için baskı yaptığı iddialarını yanıtladı.

Japon yönetmen Sono Sion'dan cinsel taciz özrü - 2

Bireysel ofisinden yayımlanan açıklamada Sono, "Bir yönetmen olarak bilinçsizlik ve etrafındakilere yönelik saygısızlıkları" kabul ederek yol açtığı rahatsızlıklardan dolayı özür diledi.

Japon yönetmen Sono Sion'dan cinsel taciz özrü - 3

Yayın organındaki iddiaların bazı noktalarının ise "Gerçek dışı" olduğunu ifade eden Sono, yargı yoluna başvuracağını bildirdi.

Japon yönetmen Sono Sion'dan cinsel taciz özrü - 4

Sono'nun çektiği "Ai no Mukidaşi" (Love Exposure) filmi, Japon film endüstrisinde toplum bazında güven sarsıcı yapıtlar arasında gösteriliyor.

Japon yönetmen Sono Sion'dan cinsel taciz özrü - 5

60 yaşındaki Japon yönetmen, ABD'deki film endüstrisi Hollywood'a çektiği 2021 yapımı "Prisoners of the Ghostland" ile adını küresel arenaya taşımıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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