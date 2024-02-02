Jason Momoa yeni bir aşka hazır: Gönlünü Demi Moore’a mı kaptırdı?

Kendisi gibi oyuncu Lisa Bonet ile iki yıl önce ayrılan Jason Momoa’nın yeni bir aşka yelken açmaya hazır olduğu iddia edildi. Momoa'nın gönlünü Demi Moore'a kaptırdığı öne sürüldü.

Jason Momoa yeni bir aşka hazır: Gönlünü Demi Moore’a mı kaptırdı? - 1

"Game of Thrones" dizisi ve "Aquaman" filminin yıldızı Jason Momoa, iki çocuğunun annesi Lisa Bonet ile 2022 yılında ayrılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda boşanmak için resmi başvuru yapan çiftten Jason Momoa hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Jason Momoa’nın gönlünü kendisinden 17 yaş büyük Demi Moore'a kaptırdığı öne sürüldü. İkili, birkaç hafta önce 'Common Ground' adlı belgeselin gösteriminde konuk olarak boy göstermişti.

N-LIFE HABERLERİ

Jason Momoa yeni bir aşka hazır: Gönlünü Demi Moore’a mı kaptırdı? - 2

“DEMI MOORE’A MESAJ ATIYOR”

İkiliye yakın bir kaynak, National Enquirer'a konuştu ve “Sohbet ettikten sonra Jason ortak bir arkadaşlarından Demi'nin numarasını aldı ve Demi'ye hayatında gördüğü en muhteşem kadın olduğunu söyleyip durdu. Jason, Demi'ye mesaj atıyor ve ona 'kendisi kadar güzel bir gün geçirmesini umduğunu' söylüyor. Çok klişe, ama bu Demi'nin hoşuna gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Jason, beraber randevuya çıkmayı kabul etmesi için Demi'ye yalvarıyor ve hatta onu tanıyan arkadaşlarını arayarak kendisi için iyi şeyler söylemelerini istiyor” diyem kaynak, sözlerine; “Demi Moore ile flört etmek, Jason için çok büyük bir fantezi. Harika bir ikili olacaklarını düşünüyor ve Demi'nin ona çok şey öğretebileceğini söylüyor” diye devam etti.

Jason Momoa yeni bir aşka hazır: Gönlünü Demi Moore’a mı kaptırdı? - 3

“MOORE, MOMOA’YI YAKIŞIKLI BULUYOR”

Kaynak ardından da “Demi, Jason'ın yakışıklı olduğunu düşünüyor. Şimdilik çok soğukkanlı davranıyor ama Jason böyle devam ederse Demi'nin de ona karşılık vermesi an meselesi!" diye konuştu.

Jason Momoa yeni bir aşka hazır: Gönlünü Demi Moore’a mı kaptırdı? - 4

"BİRBİRİMİZİ ÖZGÜR BIRAKIYORUZ"

Öte yandan 2005 yılında ilişkiye başlayan ve 2017'de evlenen Jason Momoa ve Lisa Bonet, ayrılıklarını şu ifadelerle açıklamıştı:

“Bunu paylaşma nedenimiz haber değeri taşıması değil. Ancak hayatlarımızda saygınlık ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor. Birbirimizi, olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek üzere özgür bırakıyoruz."

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