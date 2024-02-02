Jason Momoa yeni bir aşka hazır: Gönlünü Demi Moore’a mı kaptırdı?
Kendisi gibi oyuncu Lisa Bonet ile iki yıl önce ayrılan Jason Momoa’nın yeni bir aşka yelken açmaya hazır olduğu iddia edildi. Momoa'nın gönlünü Demi Moore'a kaptırdığı öne sürüldü.
"Game of Thrones" dizisi ve "Aquaman" filminin yıldızı Jason Momoa, iki çocuğunun annesi Lisa Bonet ile 2022 yılında ayrılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda boşanmak için resmi başvuru yapan çiftten Jason Momoa hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.
Jason Momoa’nın gönlünü kendisinden 17 yaş büyük Demi Moore'a kaptırdığı öne sürüldü. İkili, birkaç hafta önce 'Common Ground' adlı belgeselin gösteriminde konuk olarak boy göstermişti.