Jason Momoa yeni bir aşka hazır: Gönlünü Demi Moore’a mı kaptırdı?

“DEMI MOORE’A MESAJ ATIYOR”

İkiliye yakın bir kaynak, National Enquirer'a konuştu ve “Sohbet ettikten sonra Jason ortak bir arkadaşlarından Demi'nin numarasını aldı ve Demi'ye hayatında gördüğü en muhteşem kadın olduğunu söyleyip durdu. Jason, Demi'ye mesaj atıyor ve ona 'kendisi kadar güzel bir gün geçirmesini umduğunu' söylüyor. Çok klişe, ama bu Demi'nin hoşuna gidiyor” ifadelerini kullandı.



“Jason, beraber randevuya çıkmayı kabul etmesi için Demi'ye yalvarıyor ve hatta onu tanıyan arkadaşlarını arayarak kendisi için iyi şeyler söylemelerini istiyor” diyem kaynak, sözlerine; “Demi Moore ile flört etmek, Jason için çok büyük bir fantezi. Harika bir ikili olacaklarını düşünüyor ve Demi'nin ona çok şey öğretebileceğini söylüyor” diye devam etti.