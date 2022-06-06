Jason Statham ve Rosie Huntington-Whiteley bu kez tatil için Antalya'da

Haberler - DHA | 06.06.2022 - 10:27 - Son Güncelleme : 06.06.2022 - 10:53
Aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusu Jason Statham ikinci kez Antalya’ya geldi. Geçen yıl film çekimleri için Türkiye'ye gelen ingiliz oyuncu bu sefer nişanlısı Rosie Hungtington-Whiteley ve çocuklarını da getirdi.
Antalya'da çekimleri yapılan, yönetmen Guy Ritchie imzalı 'Operation Fortune: Servet Operasyonu' filminin başrol oyuncusu Jason Statham, çekimler sırasında iki ay kaldığı Antalya'ya bu kez tatil yapmaya geldi.
'Crown' villasında konaklayan Statham, eşi Rosie ve çocuklarıyla otelde bir hafta konakladı. Statham ve ailesi, dün ülkelerine döndü.
Jason Statham, Antalya'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Türkiye'ye hayran kaldığını, özellikle Antalya'yı çok sevdiğini, fırsat bulduğunda yeniden geleceğini söyledi.