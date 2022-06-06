Jason Statham ve Rosie Huntington-Whiteley bu kez tatil için Antalya'da

Haberler - DHA | 06.06.2022 - 10:27 - Son Güncelleme : 06.06.2022 - 10:53

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jason Statham, geçen yıl 'Operation Fortune' filminin çekimleri için geldiği Antalya'ya bu kez nişanlısı Rosie Hungtington-Whiteley ve çocukları ile beraber geldi. Geçen yılki ziyaretinde Antalya'yı çok sevdiğini belirten Statham, bu kez ailesiyle tatil yaptı.

Jason Statham ve Rosie Huntington-Whiteley bu kez tatil için Antalya'da - 1

Aksiyon filmlerinin sevilen oyuncusu  ikinci kez ’ya geldi. Geçen yıl film çekimleri için Türkiye'ye gelen ingiliz oyuncu bu sefer nişanlısı Rosie Hungtington-Whiteley ve çocuklarını da getirdi.

Jason Statham ve Rosie Huntington-Whiteley bu kez tatil için Antalya'da - 2

BU KEZ TATİL YAPTI

Antalya'da çekimleri yapılan, yönetmen Guy Ritchie imzalı 'Operation Fortune: Servet Operasyonu' filminin başrol oyuncusu Jason Statham, çekimler sırasında iki ay kaldığı Antalya'ya bu kez tatil yapmaya geldi.

Jason Statham ve Rosie Huntington-Whiteley bu kez tatil için Antalya'da - 3

'Crown' villasında konaklayan Statham, eşi Rosie ve çocuklarıyla otelde bir hafta konakladı. Statham ve ailesi, dün ülkelerine döndü.

Jason Statham ve Rosie Huntington-Whiteley bu kez tatil için Antalya'da - 4

ANTALYA'YI ÇOK SEVDİ

Jason Statham, Antalya'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Türkiye'ye hayran kaldığını, özellikle Antalya'yı çok sevdiğini, fırsat bulduğunda yeniden geleceğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER