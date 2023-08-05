Jennifer Aniston'ın "beğendiği" Instagram mesajıyla başı dertte

Jamie Foxx'un yazıp sildiği Instagram gönderisini "beğenen" Jennifer Aniston, antisemitizm eleştirilerine maruz kalınca kendini savundu.

Jennifer Aniston'ın "beğendiği" Instagram mesajıyla başı dertte - 1

Jennifer Aniston, Jamie Foxx'un yazıp sildiği Instagram gönderisini beğenmesiyle gündemde. Peki, bu mesajı önemli kılan neydi?

Bir sağlık sorunu yaşayan ve tedavi gören Foxx, tedavi korkusunu anlatırken, antisemitizme (Yahudi karşıtlığı) işaret eden şifreli bir mesaj paylaşmıştı. Mesaj şöyleydi:

"İsa adındaki bu herifi öldürdüler... Sence sana ne yapacaklar?"

Foxx, hem Instagram sayfasının akışında, hem de hikaye bölümünde büyük harflerle bu mesajı yazmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Aniston'ın "beğendiği" Instagram mesajıyla başı dertte - 2

Foxx, akıştaki paylaşımı sildi ancak hikaye kısa bir süreliğine yayında kaldı ve tabii ekran görüntüsü alınarak sosyal medyada eleştirilere konu oldu.

Görüntü, çevrimiçi olarak birden fazla Yahudi grubu tarafından paylaşıldı, topa tutuldu.

Jennifer Aniston da Foxx'un gönderisini beğenenler arasında yer alınca tepkilerden kaçamadı. "Friends" dizisi yıldızı, daha sonra tepkileri bertaraf etmenin yolunu aradı.

Jennifer Aniston'ın "beğendiği" Instagram mesajıyla başı dertte - 3

"ANTİSEMİTİZMİ HİÇBİR ŞEKİLDE DESTEKLEMİYORUM"

Foxx'un gönderisinin ekran görüntüsünü kendi Instagram hikayesinde paylaşan Aniston, "Bu beni gerçekten hasta ediyor" diye söze başladı.

Aniston, kendini savunurken şu ifadeleri kullandı:
"Bu gönderiyi bilerek veya kazara 'beğenmedim'. Daha da önemlisi, arkadaşlarıma ve gönderiyi sayfasında görerek incinen herkese açık olmak istiyorum. Antisemitizmi hiçbir şekilde desteklemiyorum. Nefretin hiçbir türüne gerçekten müsamaha göstermiyorum. Nokta."

Jennifer Aniston'ın "beğendiği" Instagram mesajıyla başı dertte - 4

Aniston, Foxx'un gönderisinin bu şekilde algılanabileceğini göz ardı etmese de, oradaki diğer anlama odaklandığını belli etti. Yani, Foxx'un tedavi korkusu sırasında onu hayalet haline getiren arkadaşlarına seslendiğini düşündü.

Jennifer Aniston'ın "beğendiği" Instagram mesajıyla başı dertte - 5

AÇIKLAMA YAPMADI

Times of Israel ise Foxx'un sözlerinin, "İsa'nın öldürülmesinden Yahudilerin topluca sorumlu olduğu" inancı olan "Yahudi cinayeti"ne işaret ettiğini yazdı. Dindar bir Baptist olan Jamie Foxx, paylaşımları hakkında yorum yapmadı.

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