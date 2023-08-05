Jennifer Aniston'ın "beğendiği" Instagram mesajıyla başı dertte

"ANTİSEMİTİZMİ HİÇBİR ŞEKİLDE DESTEKLEMİYORUM"

Foxx'un gönderisinin ekran görüntüsünü kendi Instagram hikayesinde paylaşan Aniston, "Bu beni gerçekten hasta ediyor" diye söze başladı.

Aniston, kendini savunurken şu ifadeleri kullandı:

"Bu gönderiyi bilerek veya kazara 'beğenmedim'. Daha da önemlisi, arkadaşlarıma ve gönderiyi sayfasında görerek incinen herkese açık olmak istiyorum. Antisemitizmi hiçbir şekilde desteklemiyorum. Nefretin hiçbir türüne gerçekten müsamaha göstermiyorum. Nokta."