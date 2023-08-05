Jennifer Aniston'ın "beğendiği" Instagram mesajıyla başı dertte
Jamie Foxx'un yazıp sildiği Instagram gönderisini "beğenen" Jennifer Aniston, antisemitizm eleştirilerine maruz kalınca kendini savundu.
Jennifer Aniston, Jamie Foxx'un yazıp sildiği Instagram gönderisini beğenmesiyle gündemde. Peki, bu mesajı önemli kılan neydi?
Bir sağlık sorunu yaşayan ve tedavi gören Foxx, tedavi korkusunu anlatırken, antisemitizme (Yahudi karşıtlığı) işaret eden şifreli bir mesaj paylaşmıştı. Mesaj şöyleydi:
"İsa adındaki bu herifi öldürdüler... Sence sana ne yapacaklar?"
Foxx, hem Instagram sayfasının akışında, hem de hikaye bölümünde büyük harflerle bu mesajı yazmıştı.