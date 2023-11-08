Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi?
Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence'ın Açlık Oyunları serisine geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Açlık Oyunları evreninde geçen The Ballad of Songbirds and Snake filmine Lawrence'ın dahil olup olmayacağıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
YENİ AÇLIK OYUNLARI FİLMİ GELİYOR
Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Ballad of Songbirds and Snakes izleyiciyle buluşma hazırlanıyor. 17 Kasım'da vizyona girecek film, Panem'in zalim başkanı olarak tanınan Coriolanus Snow'un gençliğini anlatacak.
Açlık Oyunları evreninde geçen filmin beyazperdeye taşınmasıyla, Jennifer Lawrence'ın Katniss karakterini yeniden canlandırıp canlandırmayacağı sorusu gündeme geldi.