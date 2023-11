Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi?

YENİ AÇLIK OYUNLARI FİLMİ GELİYOR

Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Ballad of Songbirds and Snakes izleyiciyle buluşma hazırlanıyor. 17 Kasım'da vizyona girecek film, Panem'in zalim başkanı olarak tanınan Coriolanus Snow'un gençliğini anlatacak.

Açlık Oyunları evreninde geçen filmin beyazperdeye taşınmasıyla, Jennifer Lawrence'ın Katniss karakterini yeniden canlandırıp canlandırmayacağı sorusu gündeme geldi.