Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi?

"ONUN HİKAYESİ TAMAMLANDI"

Yapımcı "Her ne kadar Katniss'i çok sevsem de onun hikayesi tamamlandı. Yazar Suzanne Collins'in de öyle hissettiğini düşünüyorum" dedi.

Açlık Oyunları filminde Jennifer Lawrence ile çalışan Francis Lawrence ise eğer farklı bir Katniss hikayesi olursa projeye dahil olacağının sinyallerini verdi.