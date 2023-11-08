Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi?

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence'ın Açlık Oyunları serisine geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Açlık Oyunları evreninde geçen The Ballad of Songbirds and Snake filmine Lawrence'ın dahil olup olmayacağıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi? - 1

YENİ AÇLIK OYUNLARI FİLMİ GELİYOR

Açlık Oyunları serisinin yeni filmi The Ballad of Songbirds and Snakes izleyiciyle buluşma hazırlanıyor. 17 Kasım'da vizyona girecek film, Panem'in zalim başkanı olarak tanınan Coriolanus Snow'un gençliğini anlatacak.

Açlık Oyunları evreninde geçen filmin beyazperdeye taşınmasıyla, Jennifer Lawrence'ın Katniss karakterini yeniden canlandırıp canlandırmayacağı sorusu gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi? - 2

Haziran ayında Variety'ye konuşan Jennifer Lawrence yeniden Katniss'i canlandırmaya açık olduğunu dile getirmişti ancak yapımcı Nina Jacobson ile yönetmen Francis Lawrence aynı fikir değil.

Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi? - 3

"ONUN HİKAYESİ TAMAMLANDI"

Yapımcı "Her ne kadar Katniss'i çok sevsem de onun hikayesi tamamlandı. Yazar Suzanne Collins'in de öyle hissettiğini düşünüyorum" dedi.

Açlık Oyunları filminde Jennifer Lawrence ile çalışan Francis Lawrence ise eğer farklı bir Katniss hikayesi olursa projeye dahil olacağının sinyallerini verdi.

Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi? - 4

YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Öte yandan, Lawrence Katniss Everdeen rolünü yeniden canlandırma fikrine açık olduğunu "Eğer Katniss hayatıma bir şekilde geri gelirse yüzde 100 varım" sözleriyle ifade etmişti.

Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi? - 5

Serinin dört filminde başrolde yer alan oyuncu, Katniss rolünü ilk kez 2012 yılında canlandırmıştı.

Suzanne Collins'in romanlarından uyarlanan Açlık Oyunları serisi 4 filmden oluşuyordu. Oyuncu, distopik bir dünyada geçen Capitol'de devrim lideri rolünü üstlenen Katniss Everdeen'i canlandırıyordu.

Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi? - 6

AÇLIK OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı "Açlık Oyunları" düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka göz dağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler.

Seri dört filmden oluşmaktadır. Bunlar; Açlık Oyunları (2012), Ateşi Yakalamak (2013), Alaycı Kuş: Bölüm 1 (2014), Alaycı Kuş: Bölüm 2 (2015)

Jennifer Lawrence Açlık Oyunları serisine geri dönecek mi? - 7

TİYATRO SAHNESİNE TAŞINIYOR

Geçtiğimiz günlerde Açlık Oyunları efsanesinin sahneye taşınacağı duyurulmuştu. Dünyaca ünlü kitap serisi ilk kez sahnede izleyiciyle buluşacak.

Matthew Dunster'ın yönetmen koltuğunda oturacağı oyununun senaryosunu ise Conor McPherson kaleme alacak. İlk kez sahneye taşınacak olan eser, 2024 yılında Londra'da izleyiciyle buluşacak.

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