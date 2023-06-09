Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde neden terlik giydiğini açıkladı

"Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında neden terlik giydiğini açıkladı.

Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde neden terlik giydiğini açıkladı - 1

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, 76'ncı Cannes Film Festivali'nde "Anatomy of a Fall" filminin prömiyerine katılmıştı.

Kırmızı halıda Dior elbisesiyle beğeni kazanan Lawrence'ın ayakkabı tercihi ise tartışma konusu olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde neden terlik giydiğini açıkladı - 2

TEDBİR ALDIĞI DÜŞÜNÜLDÜ

Oscar ve Altın Küre dahil olmak üzere birçok kez kırmızı halıda düşme tehlikesi yaşayan 32 yaşındaki Lawrence, Cannes kırmızı halısında parmak arası terlik giydi.

Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde neden terlik giydiğini açıkladı - 3

Oyuncunun topuklu ayakkabı yerine terlik tercih etmesi, düşmemek için aldığı bir tedbir olarak yorumlanmıştı.

Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde neden terlik giydiğini açıkladı - 4

Oyuncu sonunda konuya açıklık getirdi.

Entertainment Tonight'a konuşan Lawrence "Bu konuyu açtığınız için teşekkürler. Politik bir söylemde bulunmuyordum, yapmayacağımdan değil. Bunun bir tartışma konusu olduğunun farkında bile değildim. Ayakabbılarım bir beden büyüktü sadece" ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde neden terlik giydiğini açıkladı - 5

Oyuncu, topuklu ayakkabılarını ayağına büyük geldiği için çıkardığını söylerken "Politik bir söylemde bulunmakla ilgili bir problemim yok ama kasıtlı bir şekilde yapmak isterim" dedi.

Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde neden terlik giydiğini açıkladı - 6

CANNES'IN KIRMIZI HALI KURALI

Cannes Film Festivali'nde yazılı olmayan bir ayakkabı kuralı bulunuyor. Kadınların kırmızı halıda topuklu giymesi zorunlu. Ancak Kristen Stewart, Julia Roberts ve Sasha Lane gibi isimler kırmızı halıda yalın ayak yürüyerek bu kuralı protesto etmişti.

Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde neden terlik giydiğini açıkladı - 7

YENİ PROJESİ

Lawrence'ın yeni filmi için geri sayım başladı. Genç bir adamı kabuğundan çıkarmak için tutulan talihsiz bir kadını konu alan "No Hard Feelings" filmi 23 Haziran'da vizyona giriyor.

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