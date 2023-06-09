Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde neden terlik giydiğini açıkladı

Oyuncu sonunda konuya açıklık getirdi.

Entertainment Tonight'a konuşan Lawrence "Bu konuyu açtığınız için teşekkürler. Politik bir söylemde bulunmuyordum, yapmayacağımdan değil. Bunun bir tartışma konusu olduğunun farkında bile değildim. Ayakabbılarım bir beden büyüktü sadece" ifadelerini kullandı.