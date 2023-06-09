Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde neden terlik giydiğini açıkladı
"Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında neden terlik giydiğini açıkladı.
Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, 76'ncı Cannes Film Festivali'nde "Anatomy of a Fall" filminin prömiyerine katılmıştı.
Kırmızı halıda Dior elbisesiyle beğeni kazanan Lawrence'ın ayakkabı tercihi ise tartışma konusu olmuştu.