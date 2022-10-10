Jennifer Lawrence: Kendimi eşya gibi hissettim

X-Men serisi, Açlık Oyunları, Umut Işığım ve Joy gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde kendini 'eşya' gibi hissettiğini dile getirdi.

Jennifer Lawrence: Kendimi eşya gibi hissettim - 1

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, kariyerine uzun bir süre ara verdikten sonra yeni filmi ‘Causeway’ ile beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor.

Jennifer Lawrence: Kendimi eşya gibi hissettim - 2

Başrolünde yer aldığı film kapsamında sık sık röportaj veren oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında hızlı bir yükseliş yaşadığını ve kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Jennifer Lawrence: Kendimi eşya gibi hissettim - 3

KARİYERİNİN ZİRVESİNDEYDİ

2012 yılında kitaptan uyarlanan Açlık Oyunları serisinde rol alan oyuncu, Katniss Everdeen rolüyle büyük bir başarı yakalamıştı. 2013'te Bradley Cooper ile başrolleri paylaştığı Umut Işığım'la (Silver Linings Playbook) En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan yıldız, o dönemle ilgili duygularını paylaştı.

Jennifer Lawrence: Kendimi eşya gibi hissettim - 4

"KENDİMİ EŞYA GİBİ HİSSETTİM"

32 yaşındaki yıldız, “Sanırım kontrol hissini kaybettim. Açlık Oyunları'nın gösterime girdiği ve Oscar kazandığım dönem arasında kendimi bir eşya gibi hissettim. Verdiğim her karar, büyük bir grubun kararıymış gibi geliyordu” ifadelerini kullandı.

Jennifer Lawrence: Kendimi eşya gibi hissettim - 5

"RESMEN KONTROLÜMÜ KAYBETMİŞTİM"

Lawrence, "Şimdi dönüp baktığımda o yılları tam olarak anımsayamıyorum çünkü resmen kontrolümü kaybetmiştim" yorumunu yaptı.

Jennifer Lawrence: Kendimi eşya gibi hissettim - 6

Suzanne Collins'in romanlarından uyarlanan Açlık Oyunları serisi 4 filmden oluşuyordu. Oyuncu, distopik bir dünyada geçen Capitol'de devrim lideri rolünü üstlenen Katniss Everdeen'i canlandırıyordu.

Jennifer Lawrence: Kendimi eşya gibi hissettim - 7

Ünlü oyuncu, Lila Neugebauer'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Causeway adlı filmde, ABD'de New Orleans şehrine dönen ve buradaki hayata uyum sağlamaya çalışan bir askeri canlandırıyor. Film 4 Kasım'da Apple TV+'ta yayınlanacak.​

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