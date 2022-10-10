Jennifer Lawrence: Kendimi eşya gibi hissettim

"KENDİMİ EŞYA GİBİ HİSSETTİM"

32 yaşındaki yıldız, “Sanırım kontrol hissini kaybettim. Açlık Oyunları'nın gösterime girdiği ve Oscar kazandığım dönem arasında kendimi bir eşya gibi hissettim. Verdiğim her karar, büyük bir grubun kararıymış gibi geliyordu” ifadelerini kullandı.