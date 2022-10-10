Jennifer Lawrence: Kendimi eşya gibi hissettim

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, kariyerine uzun bir süre ara verdikten sonra yeni filmi ‘Causeway’ ile beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor.
Başrolünde yer aldığı film kapsamında sık sık röportaj veren oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında hızlı bir yükseliş yaşadığını ve kontrolünü kaybettiğini söyledi.
2012 yılında kitaptan uyarlanan Açlık Oyunları serisinde rol alan oyuncu, Katniss Everdeen rolüyle büyük bir başarı yakalamıştı. 2013'te Bradley Cooper ile başrolleri paylaştığı Umut Işığım'la (Silver Linings Playbook) En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan yıldız, o dönemle ilgili duygularını paylaştı.
32 yaşındaki yıldız, “Sanırım kontrol hissini kaybettim. Açlık Oyunları'nın gösterime girdiği ve Oscar kazandığım dönem arasında kendimi bir eşya gibi hissettim. Verdiğim her karar, büyük bir grubun kararıymış gibi geliyordu” ifadelerini kullandı.
Lawrence, "Şimdi dönüp baktığımda o yılları tam olarak anımsayamıyorum çünkü resmen kontrolümü kaybetmiştim" yorumunu yaptı.
Suzanne Collins'in romanlarından uyarlanan Açlık Oyunları serisi 4 filmden oluşuyordu. Oyuncu, distopik bir dünyada geçen Capitol'de devrim lideri rolünü üstlenen Katniss Everdeen'i canlandırıyordu.
Ünlü oyuncu, Lila Neugebauer'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Causeway adlı filmde, ABD'de New Orleans şehrine dönen ve buradaki hayata uyum sağlamaya çalışan bir askeri canlandırıyor. Film 4 Kasım'da Apple TV+'ta yayınlanacak.