Jennifer Lopez Ben Affleck evliliği sonrası ilk defa sahneye çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 01.08.2022 - 15:27 - Son Güncelleme : 01.08.2022 - 15:37
Ben Affleck ile Las Vegas'ta evlenen ve uzun bir süre balayı seyahatinde olan Jennifer Lopez, evlilik sonrası ilk konserini verdi.
Lopez, İtalya’nın Capri adasında düzenlenen UNICEF etkinliğinde sahneye çıktı.
“LuisaViaRoma for Unicef” adındaki yardım etkinliğinde konser veren 53 yaşındaki şarkıcı, dinleyicilere inanılmaz bir deneyim yaşattı.
Şarkıcı konserde “If You Had My Love,” “Waiting for Tonight,” “On the Floor,” ve“Dance Again” gibi pek çok hit parçasını seslendirdi.
Konserde zebra desenli ve transparan detaylı bir tulum giyen Lopez, aynı desendeki peleriniyle oldukça şık bir görünüm sergiledi.
Şarkıcının kostümü Roberto Cavalli imzası taşıyor.