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Jennifer Lopez Ben Affleck evliliği sonrası ilk defa sahneye çıktı

Haberler - ntv.com.tr | 01.08.2022 - 15:27 - Son Güncelleme : 01.08.2022 - 15:37

Latin ve pop müziğin sevilen ismi Jennifer Lopez, Ben Affleck ile evlendikten sonra ilk defa sahne aldı.

Jennifer Lopez Ben Affleck evliliği sonrası ilk defa sahneye çıktı - 1

Ben Affleck ile Las Vegas'ta evlenen ve uzun bir süre balayı seyahatinde olan , evlilik sonrası ilk konserini verdi.

Jennifer Lopez Ben Affleck evliliği sonrası ilk defa sahneye çıktı - 2

Lopez, İtalya’nın Capri adasında düzenlenen UNICEF etkinliğinde sahneye çıktı.

Jennifer Lopez Ben Affleck evliliği sonrası ilk defa sahneye çıktı - 3

YARDIM GECESİNDE KONSER VERDİ

“LuisaViaRoma for Unicef” adındaki yardım etkinliğinde konser veren 53 yaşındaki şarkıcı, dinleyicilere inanılmaz bir deneyim yaşattı.

Jennifer Lopez Ben Affleck evliliği sonrası ilk defa sahneye çıktı - 4

Şarkıcı konserde “If You Had My Love,” “Waiting for Tonight,” “On the Floor,” ve“Dance Again” gibi pek çok hit parçasını seslendirdi.

Jennifer Lopez Ben Affleck evliliği sonrası ilk defa sahneye çıktı - 5

Konserde zebra desenli ve transparan detaylı bir tulum giyen Lopez, aynı desendeki peleriniyle oldukça şık bir görünüm sergiledi.

Jennifer Lopez Ben Affleck evliliği sonrası ilk defa sahneye çıktı - 6

Şarkıcının kostümü Roberto Cavalli  imzası taşıyor.

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