Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptığı videonun izinsiz yayınlandığını söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 29.08.2022 - 14:25 - Son Güncelleme : 29.08.2022 - 14:28
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden alevlenen ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Çiftin ABD’nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesindek yapılan düğünlerinde 53 yaşındaki Lopez’in 50 yaşındaki eşi Ben Affleck’e tutkulu bir sahne performansı hediye ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Lopez’in videosu sosyal medyada viral olurken aslında videonun paylaşılmaması gerektiği ortaya çıktı.
Lopez kendi videosunu paylaşan bir fan sayfasına “Bu video izinsiz çekildi. Nokta” yorumunda bulundu.
Latin şarkıcı, “Bu videoyu her kim paylaştıysa özel bir anımızdan yararlandı. Bu videoyu nereden bulduğunuz bilmiyorum ama anlaşmamız vardı. Herkese düğünümüzden bir şey paylaşmamalarını rica etmiştik. Paylaşmak bizim seçimimiz olmalıydı” ifadelerini kullandı.
Lopez’in performansı esnasında, ünlü aktör Affleck, geline gülümserken görüldü. Performans esnasında Lopez mikrofonu Affleck’e de uzattı ve şarkıya eşlik etmesine izin verdi. Sevilen ikili, performansının ardından birbirlerinin gözlerinin içine bakarak kucaklaştı.
Lopez, düğününe dair ilk görselleri OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaştı.
Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giyen yıldız, Vogue dergisine yaptığı açıklamada hep Lauren'dan bir gelinlik giyme hayali olduğunu söyledi. Lopez’in gelinliğiyle ilk görüntüsünü paylaşan Vogue dergisi, damat Ben Affleck ve çiftin tüm çocuklarının da Ralph Lauren giydiğini paylaştı.