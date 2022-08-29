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Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptığı videonun izinsiz yayınlandığını söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 29.08.2022 - 14:25 - Son Güncelleme : 29.08.2022 - 14:28

17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Afleck çiftinin düğününde Lopez’in, sahnenin ortasına oturan eşine serenat yaptığı performansının izinsiz çekildiği ortaya çıktı.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptığı videonun izinsiz yayınlandığını söyledi - 1

 ile , 17 yıl sonra yeniden alevlenen ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. 

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptığı videonun izinsiz yayınlandığını söyledi - 2

DANS HEDİYE ETTİ

Çiftin ABD’nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesindek yapılan düğünlerinde 53 yaşındaki Lopez’in 50 yaşındaki eşi Ben Affleck’e tutkulu bir sahne performansı hediye ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptığı videonun izinsiz yayınlandığını söyledi - 3

Lopez’in videosu sosyal medyada viral olurken aslında videonun paylaşılmaması gerektiği ortaya çıktı.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptığı videonun izinsiz yayınlandığını söyledi - 4

Lopez kendi videosunu paylaşan bir fan sayfasına “Bu video izinsiz çekildi. Nokta” yorumunda bulundu.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptığı videonun izinsiz yayınlandığını söyledi - 5

"PAYLAŞMAK BİZİM SEÇİMİMİZ OLMALIYDI”

Latin şarkıcı, “Bu videoyu her kim paylaştıysa özel bir anımızdan yararlandı. Bu videoyu nereden bulduğunuz bilmiyorum ama anlaşmamız vardı. Herkese düğünümüzden bir şey paylaşmamalarını rica etmiştik. Paylaşmak bizim seçimimiz olmalıydı” ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptığı videonun izinsiz yayınlandığını söyledi - 6

Lopez’in performansı esnasında, ünlü aktör Affleck, geline gülümserken görüldü. Performans esnasında Lopez mikrofonu Affleck’e de uzattı ve şarkıya eşlik etmesine izin verdi. Sevilen ikili, performansının ardından birbirlerinin gözlerinin içine bakarak kucaklaştı.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptığı videonun izinsiz yayınlandığını söyledi - 7

Lopez, düğününe dair ilk görselleri OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaştı.

Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptığı videonun izinsiz yayınlandığını söyledi - 8

Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giyen yıldız, Vogue dergisine yaptığı açıklamada hep Lauren'dan bir gelinlik giyme hayali olduğunu söyledi. Lopez’in gelinliğiyle ilk görüntüsünü paylaşan Vogue dergisi, damat Ben Affleck ve çiftin tüm çocuklarının da Ralph Lauren giydiğini paylaştı.

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