Jennifer Lopez düğünde Ben Affleck’e serenat yaptığı videonun izinsiz yayınlandığını söyledi

"PAYLAŞMAK BİZİM SEÇİMİMİZ OLMALIYDI”

Latin şarkıcı, “Bu videoyu her kim paylaştıysa özel bir anımızdan yararlandı. Bu videoyu nereden bulduğunuz bilmiyorum ama anlaşmamız vardı. Herkese düğünümüzden bir şey paylaşmamalarını rica etmiştik. Paylaşmak bizim seçimimiz olmalıydı” ifadelerini kullandı.