Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck: Eski eşim alkol sorunumdan sorumlu değildi

Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 21 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.
Ben Affleck, daha önce verdiği bir röportajda eski eşi Jennifer Garner'ı alkol sorununun nedeni olarak göstermiş ve tepki çekmişti. Affleck, alkol sorununun sorumlusu olarak Garner ile evliliğini göstererek “2015'te ayrılmasaydık muhtemelen hâlâ içiyor olurdum. İçmeye başlamamın bir nedeni de buydu. Çünkü tuzağa düşmüş, kapana kısılmış gibi hissediyordum. Çocuklarım yüzünden gidemedim ama mutlu değildim. Yaptığım şey, bir şişe viski içip kanepede uyuyakalmaktı ve bunun çözüm olmadığı ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu sert eleştirilerin ardından yeni bir açıklama yaptı.
The Hollywood Reporter'a konuşan oyuncu, “Açık olmak gerekirse, davranışlarım tamamen benim sorumluluğumda” diyerek alkolik olmasıyla ilgili sorumluluğu almaya çalıştı.
Oyuncu, "Yaptığım yanlış bir şeydi. Boşanma sürecinden geçen herkes 'Yeterince denedik mi?' diye sorar kendine. Birbimizi çok sevdik. Birbirimize çok saygı duyduk. Amacım aslında o dönem çok içtiğimi söylemekti. Mutsuz oldukça, nedeni iş veya evlilik olabilir, hayatınız zorlaşır" dedi.
Garner ve Affleck çifti 2015 yılında boşandı.