Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck: Eski eşim alkol sorunumdan sorumlu değildi

GERİ ADIM ATTI

Ben Affleck, daha önce verdiği bir röportajda eski eşi Jennifer Garner'ı alkol sorununun nedeni olarak göstermiş ve tepki çekmişti. Affleck, alkol sorununun sorumlusu olarak Garner ile evliliğini göstererek “2015'te ayrılmasaydık muhtemelen hâlâ içiyor olurdum. İçmeye başlamamın bir nedeni de buydu. Çünkü tuzağa düşmüş, kapana kısılmış gibi hissediyordum. Çocuklarım yüzünden gidemedim ama mutlu değildim. Yaptığım şey, bir şişe viski içip kanepede uyuyakalmaktı ve bunun çözüm olmadığı ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu sert eleştirilerin ardından yeni bir açıklama yaptı.