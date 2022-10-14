Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk kez evli bir çift olarak poz verdi

Şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, nam-ı diğer ‘Bennifer’, 17 yıl sonra tekrar bir araya gelerek geçtiğimiz Temmuz ayında dünyaevine girdi.
ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir törenle evlenen ve düğün sonrası balayı görüntüleriyle sık sık gündeme gelen çift, bir etkinliğe beraber katıldı.
Amerikalı moda markası Ralph Laurent’ın 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu yakından izlemek için Los Angeles’ta bulunan ikili, evli bir çift olarak ilk kez beraber poz verdi.
53 yaşındaki şarkıcı, etkinilkte v yaka çizgili bir elbise ve şapka tercih ederken Affleck simsiyah bir takım elbise giydi.
Etkinlikte mutlu tavırlarıyla dikkat çeken çiftin balayından döndükten sonra ilişkilerinde sorun yaşamaya başladıkları öne sürülmüştü. Radar Online'a konuşan çifte yakın kaynaklar, Lopez ve Affleck'in yoğun iş programlarının yanında aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıklarını söylemişti.
Çiftin sürekli tartıştığını söyleyen bir kaynak şu ifadeleri kullandı: "Evlenmeden önce Jennifer, Ben'e karşı Oscarlık bir performans sergilemişti. Mükemmel ve uyumlu bir eş imajı yaratmıştı."
Çiftin düğünü, ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık bir malikanede gösterişli bir törenle gerçekleşti. Düğün fotoğraflarını paylaşan Lopez, "Bizim için bu mükemmel zamanlamaydı" demişti.
Lopez, düğünde Ralph Lauren imzalı bir gelinlik tercih etmişti.
Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giyen yıldız, Vogue dergisine yaptığı açıklamada hep Lauren'dan bir gelinlik giyme hayali olduğunu söyledi.