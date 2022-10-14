Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk kez evli bir çift olarak poz verdi

Geçtiğimiz temmuz ayında evlenen Hollywood'un ikonik çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck, gösterişli düğünlerinin ardından ilk defa evli bir çift olarak etkinlikte görüntülendi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk kez evli bir çift olarak poz verdi - 1

Şarkıcı Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, nam-ı diğer ‘Bennifer’,  17 yıl sonra tekrar bir araya gelerek geçtiğimiz Temmuz ayında dünyaevine girdi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk kez evli bir çift olarak poz verdi - 2

ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir törenle evlenen ve düğün sonrası balayı görüntüleriyle sık sık gündeme gelen çift, bir etkinliğe beraber katıldı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk kez evli bir çift olarak poz verdi - 3

EVLİ ÇİFT POZU VERDİLER

Amerikalı moda markası Ralph Laurent’ın 2023 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu yakından izlemek için Los Angeles’ta bulunan ikili, evli bir çift olarak ilk kez beraber poz verdi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk kez evli bir çift olarak poz verdi - 4

53 yaşındaki şarkıcı, etkinilkte v yaka çizgili bir elbise ve şapka tercih ederken Affleck simsiyah bir takım elbise giydi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk kez evli bir çift olarak poz verdi - 5

SORUN YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Etkinlikte mutlu tavırlarıyla dikkat çeken çiftin balayından döndükten sonra ilişkilerinde sorun yaşamaya başladıkları öne sürülmüştü. Radar Online'a konuşan çifte yakın kaynaklar, Lopez ve Affleck'in yoğun iş programlarının yanında aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıklarını söylemişti.

Çiftin sürekli tartıştığını söyleyen bir kaynak şu ifadeleri kullandı: "Evlenmeden önce Jennifer, Ben'e karşı Oscarlık bir performans sergilemişti. Mükemmel ve uyumlu bir eş imajı yaratmıştı."

Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk kez evli bir çift olarak poz verdi - 6

Çiftin düğünü, ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık bir malikanede gösterişli bir törenle gerçekleşti.  Düğün fotoğraflarını paylaşan Lopez, "Bizim için bu mükemmel zamanlamaydı" demişti.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk kez evli bir çift olarak poz verdi - 7

Lopez, düğünde Ralph Lauren imzalı bir gelinlik tercih etmişti.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilk kez evli bir çift olarak poz verdi - 8

Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giyen yıldız, Vogue dergisine yaptığı açıklamada hep Lauren'dan bir gelinlik giyme hayali olduğunu söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

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