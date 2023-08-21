Jennifer Lopez'den 1'inci evlilik yıl dönümü kutlaması
20 yıl sonra oyuncu Ben Affleck ile bir araya gelen ve geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez, evlilik yıl dönümleri için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.