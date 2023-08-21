Jennifer Lopez'den 1'inci evlilik yıl dönümü kutlaması

20 yıl sonra oyuncu Ben Affleck ile bir araya gelen ve geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez, evlilik yıl dönümleri için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Jennifer Lopez'den 1'inci evlilik yıl dönümü kutlaması - 1

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez'den 1'inci evlilik yıl dönümü kutlaması - 2

Evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılan ve birbirleri hakkında romantik ifadeler kullanan çift gündemden düşmüyor.

Jennifer Lopez'den 1'inci evlilik yıl dönümü kutlaması - 3

EVLİLİK YEMİNİ YENİLEYECEKLER

Son olarak evlilik yeminlerini yenilemek isteyen ikilinin, büyük bir parti düzenleyerek yıllar sonra ikinci kez bir araya gelmelerini kutlayacağı iddia edilmişti.

Jennifer Lopez'den 1'inci evlilik yıl dönümü kutlaması - 4

Mutlulukları süren çiftten Jennifer Lopez, 1'inci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

Jennifer Lopez'den 1'inci evlilik yıl dönümü kutlaması - 5

"BU BENİM HAYATIM"

Lopez, düğünden kareleri "Bir yıl önce bugün... Sevgili Ben, burada yalnız oturuyorum. Yüzük... Yüzüğüme bakıyorum, bunalmış hissediyorum. Şarkı söylemek istiyorum. Buraya nasıl geldik, geri sarmadan... Aman tanrım, bu benim hayatım" notuyla paylaştı.

Jennifer Lopez'den 1'inci evlilik yıl dönümü kutlaması - 6

NEDEN BİR ADIM GERİDE KALDIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan Jennifer Lopez, katıldığı bir programda neden etkinliklerde genelde Affleck'in bir adım gerisinde yürüdüğünü açıklamıştı.

"Ben 1,90, 1,93 metre boylarında ve ben kısayım. Daha küçüğüm. 1,67 metre kadarım" diyen Lopez, el ele tutuşmayı sevdiklerini, bu nedenle böyle bir yol bulduklarını anlatmıştı.

Jennifer Lopez'den 1'inci evlilik yıl dönümü kutlaması - 7

Lopez, "O daha uzun ve kolları yukarıda kalıyor. Ben bir adım geride kalarak dengeliyorum. Bu şekilde memnunum" ifadelerini kullanmıştı.

Jennifer Lopez'den 1'inci evlilik yıl dönümü kutlaması - 8

Affleck'ten zaman zaman stili konusunda tavsiye aldığını da anlatan Lopez, “Provalara filan gelmiyor. Ama giyiniyorsam ve bir kırmızı halıya ya da onun prömiyeri gibi büyük bir etkinliğe gidiyorsak, 'Bu mu, bu mu?' diye soruyorum. Bazen benim düşündüğüm gibi seçmiyor. Ki bence komik" demişti.

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