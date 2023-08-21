Jennifer Lopez'den 1'inci evlilik yıl dönümü kutlaması

Affleck'ten zaman zaman stili konusunda tavsiye aldığını da anlatan Lopez, “Provalara filan gelmiyor. Ama giyiniyorsam ve bir kırmızı halıya ya da onun prömiyeri gibi büyük bir etkinliğe gidiyorsak, 'Bu mu, bu mu?' diye soruyorum. Bazen benim düşündüğüm gibi seçmiyor. Ki bence komik" demişti.