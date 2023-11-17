Jeremy Renner son durumunu paylaştı: Zorlamaya devam ediyorum

Aylar önce kar kürerken kaza geçiren ve ölümden dönen Jeremy Renner, iyileşmesinin 10. ayı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hareket kabiliyetinin iyiye gittiğini gözler önüne serdi.

Jeremy Renner son durumunu paylaştı: Zorlamaya devam ediyorum - 1

Marvel Sinematik Evreni'nin "HawkeyeJeremy Renner, 1 Ocak 2023'te evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Jeremy Renner son durumunu paylaştı: Zorlamaya devam ediyorum - 2

Geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşayan Renner, yoğun tedavi süreci sonrası yürümeye başlamıştı.

Jeremy Renner son durumunu paylaştı: Zorlamaya devam ediyorum - 3

İYİLEŞMESİNİN 10. AYINI KUTLADI

Tedavisi süren ünlü isim, iyileşmesinin 10. ayı için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Hareket kabiliyetini gözler önüne seren Renner, eğim antremanı için garaj yolunda koştu.

Jeremy Renner son durumunu paylaştı: Zorlamaya devam ediyorum - 4

Paylaşımında ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine teşekkür eden aktör, "Bugün iyileşme sürecimin 10. ayına girdim. Bu aktiviteden herhangi birine (özellikle dik yokuşta) ilk girişimim oldu ve sevinç, umut ve ailem ve arkadaşlarımla birlikte tüm desteğiniz için minnettarlıktan gözyaşlarına boğuldum. Birçok nedenden dolayı zorlamaya devam ediyorum ama sen benim yakıtımsın" ifadelerini kullandı.

Jeremy Renner son durumunu paylaştı: Zorlamaya devam ediyorum - 5

"ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Öte yandan Jeremy Renner, birkaç hafta önce de kazadan sonra değişen hayatını anlatmış ve "Dik durabildiğim, etrafta dolaştığım ve hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum" demişti.

Jeremy Renner son durumunu paylaştı: Zorlamaya devam ediyorum - 6

"Fiziksel, duygusal, ruhsal, her yönden sınanmak ve sonrasında bunun üstesinden gelmek... Açıklanması zor bir şey" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, sözlerine; "Azim. Güç. Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsem, çok şanslıyım" diye devam etmişti.

Jeremy Renner son durumunu paylaştı: Zorlamaya devam ediyorum - 7

"BU BENİM HATAM"

Yeğenini kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayan Renner, daha önce de “Bu benim hatam ve bedelini ödedim. Hareketlerim, bu kadar çok acıya neden olduğu için kendimi kötü hissediyorum" demişti.

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