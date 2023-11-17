Jeremy Renner son durumunu paylaştı: Zorlamaya devam ediyorum
Aylar önce kar kürerken kaza geçiren ve ölümden dönen Jeremy Renner, iyileşmesinin 10. ayı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hareket kabiliyetinin iyiye gittiğini gözler önüne serdi.
Marvel Sinematik Evreni'nin "Hawkeye"ı Jeremy Renner, 1 Ocak 2023'te evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.