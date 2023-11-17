Jeremy Renner son durumunu paylaştı: Zorlamaya devam ediyorum

"Fiziksel, duygusal, ruhsal, her yönden sınanmak ve sonrasında bunun üstesinden gelmek... Açıklanması zor bir şey" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, sözlerine; "Azim. Güç. Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsem, çok şanslıyım" diye devam etmişti.