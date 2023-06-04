Jessie J bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı

Geçen yıl bebeğini kaybeden İngiliz şarkıcı Jessie J, 13 ay sonra bir kez daha hamile olduğunu açıklamış ve önceki gün anne olduğunu duyurmuştu.

"Price Tag" ve "Domino" gibi hit parçalarıyla tanınan Jessie J, bebeğinin babasının basketbol oyuncusu erkek arkadaşı Chanan Safir Colman olduğunu açıkladı.