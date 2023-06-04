Jessie J bebeğinin babasının kim olduğunu açıkladı

Geçen yıl bebeğini kaybeden İngiliz şarkıcı Jessie J, 13 ay sonra bir kez daha hamile olduğunu açıklamış ve önceki gün anne olduğunu duyurmuştu.
"Price Tag" ve "Domino" gibi hit parçalarıyla tanınan Jessie J, bebeğinin babasının basketbol oyuncusu erkek arkadaşı Chanan Safir Colman olduğunu açıkladı.
34 yaşındaki şarkıcı, Colman ile ilişkisini açıkladığı bir sosyal medya paylaşımı yaparak, "Her şeyi gizli tutmak için mücadele ediyorum. Beni tanıyorsanız bunu biliyorsunuzdur. Sevdiğim insanları korumak ve sadece kendime saklamak istiyorum. Ve sonra sık sık boşver diyorum çünkü hayat kısa ama pişman olmak istemiyorum. Kapıyı bir kez açtığınızda kapatamazsınız” diye yazdı.
Ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:
"Ama bu adamla 2021'de düşük yaptıktan haftalar sonra tanıştım. Bir ışık huzmesi gibiydi. Karanlık günlerimi aydınlatıyor. Bir kasırga aşkı ve bir mucize olmadan doğal yolla hamile kalmam bir mucizeydi. Minnettarlık yetmez. Bana hayatımın en güzel hediyelerinden birçoğunu verdi. Bugün elimi bırakmadı ve ben onsuz bu zorlukların üstesinden gelemezdim. Beni yatıştırıyor. Korkumun huzuru. Bebeğimin babası. Teşekkür ederim."
39 yaşındaki Chanan Safir Colman, İsrail BasketbolPremier Ligi'nden Hapoel Haifa takımında oynayan yarı Danimarkalı yarı İsrailli profesyonel bir basketbol oyuncusu. Finlandiya, İsrail ve Danimarka'da profesyonel olarak oynamadan önce Chipola takımında basketbol oynamıştı.
Öte yandan doğuma girmeden beş dakika önce çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaşan Jessie J, bebeğinin erkek olduğunu ve normal doğum yapmak istese de sezaryen doğum yapmak zorunda kaldığını ifade etmişti.
Ünlü isim, yaşadığı süreci; "Normal doğum için 9 ay hazırlık yaptım. Sıkı yemek, epi-no, yoga, yüzme, hipnodoğum yöntemleri. Tens makinem, doğum tarağım vardı. İdeal olarak ilaçsız bir havuz doğumu istedim. Ama bu benim disiplinli ve odaklanmış kalma planımdı. Tamamen farklı bir yöne gidebileceğini ve büyük olasılıkla gideceğini çok iyi biliyordum. İnsanlar bana 'Peki doğum planın nedir?' diye sorduğunda, 'Oğlumun gelmesi için en güvenli yola teslim olmaya açığım' dedim" sözleriyle açıklamıştı.
Ünlü şarkıcı, sözlerine "40 haftadan birkaç gün sonra bir taramam yapıldı, tamamen yanlış yoldaydı ve ortalamadan biraz daha tıknaz ve uzun olduğu için sıkışıp kaldı. Onu iki ay çevirmeye çalışmak için her şeyi yaptım. En güvenli doğum için planlı bir sezaryen önerildi. Bu video ameliyattan 5 dakika önce çekildi. Bir gece önce aktif doğuma girdim ve tüm hisleri hissettim ama çoğunlukla oğlumuzla tanışmamız için heyecanlandım. Sanırım bunu paylaşıyorum çünkü pek çok insan, 'İstediğin doğumu kaçırmış gibi hissediyor musun?' dedi. Bir doğum yaptım ve istediğim her şey buydu. Sonunda onu kucağıma aldım, önemli olan bu" diye devam etmişti.